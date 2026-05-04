«Άλμα» 6% για το πετρέλαιο μετά το ιρανικό χτύπημα στα ΗΑΕ

Ισχυρά κέρδη σημείωσαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα, στον απόηχο των αναφορών για ιρανικό πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 4% στα επίπεδα των 106,42 δολαρίων/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ευρωπαϊκό brent ενισχύθηκαν κατά 6% στα 114,44 δολάρια/βαρέλι.

Νωρίτερα σήμερα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατά τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα.

Παράλληλα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.