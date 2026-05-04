Πρόεδρος Λιβάνου: «Συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ πριν οποιαδήποτε συνάντηση με Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συνάντησης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει.

Ο Αούν επανέλαβε ότι «η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για μια συνάντηση» με τον Ισραηλινό ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας. «Πρέπει να επιτευχθεί αρχικά μια συμφωνία ασφαλείας» και να πετύχουμε «την παύση της ισραηλινής επιθετικότητας» κατά του Λιβάνου, πρόσθεσε.