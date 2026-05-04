Πτώση στις ευρωαγορές - Ισχυρό «πλήγμα» στα αυτοκίνητα

BMW και Mercedes κατέγραψαν απώλειες 2,44% και 3,35% αντίστοιχα. Η Porsche αποδυναμώθηκε 0,94%, ενώ η Volkswagen έκλεισε με πτώση 2,81%.

Με πτώση έκλεισαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μία ενδεχόμενη αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές του Τραμπ για νέους δασμούς στα αυτοκίνητα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,94% στις 605,52 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 2,18% στις 5.753 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 1,06% στις 24.035 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 1,71% και τις 7.976 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 1,59% στις 47.478 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 2,39% στις 17.356 μονάδες. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας. Οι ευρωαγορές ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο με κέρδη 4,8%, την καλύτερη επίδοσή τους εδώ και 15 μήνες.

Η δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την Παρασκευή προκάλεσε αναταραχές σε ολόκληρο τον κλάδο, με αποτέλεσμα σήμερα μεγάλες γερμανικές εταιρείες όπως η BMW και η Mercedes να καταγράφουν απώλειες 2,44% και 3,35% αντίστοιχα. Επιπλέον, η Porsche αποδυναμώθηκε 0,94%, ενώ η Volkswagen έκλεισε με πτώση 2,81%.

Η μετοχή της Nokia έκλεισε με άνοδο 7,4%, ανεβάζοντας τα κέρδη της φινλανδικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σε ποσοστό άνω του 100% από την αρχή του έτους, αφού η Inseego ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα εξαγοράσει τον τομέα σταθερής ασύρματης πρόσβασης της Nokia.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου (IfW), η αύξηση των δασμών θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ (17,58 δισ. δολάρια) σε οικονομική παραγωγή.