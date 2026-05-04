Τραμπ: Το Ιράν θα σβηστεί από τον χάρτη αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σε συνέντευξή που έδωσε στο FOX News τη Δευτέρα.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι είχαμε πριν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε πράγματα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί» τόνισε.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν αμέσως μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη και αναχαίτισαν πυραύλους κρουζ και drones που εκτόξευσε η Τεχεράνη.

