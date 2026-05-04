Σουηδία: 23 περαστικοί έχουν σκοτωθεί σε ένοπλες επιθέσεις συμμοριών από το 2023

Η δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, την οποία στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, υιοθέτησε μια σειρά προτάσεων που στοχεύουν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου.

Είκοσι τρεις περαστικοί έχουν σκοτωθεί και 30 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια περιστατικών με πυροβολισμούς που συνδέονται με συμμορίες στη Σουηδία, τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τα οποία φέρνουν στο φως τη μάχη που διεξάγεται στη χώρα για τον περιορισμό της βίαιης εγκληματικότητας.

Μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών βρίσκονται άνθρωποι που έχουν πληγεί από αδέσποτες σφαίρες, θύματα έπειτα από λάθος ταυτοποίηση από τον ένοπλο, όπως και οικεία πρόσωπα μελών συμμοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Βαλένιους, συντονιστή των επιχειρήσεων στις τάξεις της σουηδικής αστυνομίας, ο αριθμός των αθώων θυμάτων εξηγείται εν μέρει από τη νεαρή ηλικία των ένοπλων δραστών.

«Έχουμε να κάνουμε με πολύ νεαρούς δράστες, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία βίαιης εγκληματικότητας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τρίτα μέρη ή ένας λάθος στόχος να πληγούν», εξήγησε σε δηλώσεις του στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ.

Γνωστή παλαιότερα για τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, η σκανδιναβική αυτή χώρα επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο εδώ και αρκετά χρόνια ένα κύμα ένοπλων και βομβιστικών επιθέσεων που διαπράττονται από αντίπαλες συμμορίες, ιδίως για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Τα σουηδικά εγκληματικά δίκτυα καταφεύγουν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να στρατολογούν εφήβους ως πληρωμένους δολοφόνους.

Πρόκειται συχνά για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, το ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης ανηλίκων στη Σουηδία, γεγονός που σημαίνει πως δεν μπορούν να διωχθούν και εμπίπτουν στην ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών.

Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισαγάγει μια νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat να καταργήσουν τις «αγγελίες δολοφονιών» εγκληματικών συμμοριών εντός μιας ώρας, ειδάλλως θα αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.

Προηγουμένως, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να μειώσει την ηλικία καταλογισμού ποινικής ευθύνης από τα 15 στα 13 έτη για τα εγκλήματα με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 4 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ