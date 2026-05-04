Απώλειες 2% για τον χρυσό λόγω ισχυρού δολαρίου και Μέσης Ανατολής

Απώλειες 2% κατέγραψε τη Δευτέρα η τιμή του χρυσού καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε το δολάριο και επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, διατηρώντας υψηλές τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων.

Στην αγορά spot, ο χρυσός διολίσθησε 2% στα 4.523,23 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώθηκαν στα 4.533,2 δολάρια ανά ουγγιά με πτώση 2,4%.

«Τα τελευταία νέα προφανώς δεν έδωσαν στην αγορά την εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά και ξανά έφεραν στο προσκήνιο το φάσμα των προβλημάτων πληθωρισμού, μαζί με αρκετά «επιθετικά» μηνύματα προς την αγορά όσον αφορά τα επιτόκια», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ αναλυτής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Το ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα μέταλλα που τιμολογούνται σε δολάριο, πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Παρατηρώ ισχυρά επίπεδα στήριξης γύρω στα 4.200 δολάρια για το χρυσό. Πιστεύω ότι αργότερα μέσα στο έτος θα προκύψουν ευρύτερα ζητήματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τιμές. Ωστόσο, η αβεβαιότητα και οι πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται να ωθήσουν ορισμένους επενδυτές να κλείσουν τις θέσεις τους στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Μελέκ.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι έχασε 3,2% στα 72,95 δολάρια, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,7% στα 1.955,95 δολάρια ενώ το παλλάδιο ανήλθε με -2,9% στα 1.481 δολάρια.