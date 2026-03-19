Πύραυλοι της Τεχεράνης χτύπησαν διυλιστήριο στη Χάιφα - Το Τελ Αβίβ κατέστρεψε ιρανικά πλοία στην Κασπία

Στις φλόγες για 20ή ημέρα η Μ. Ανατολή. Για «καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν πληγούν εκ νέου» προειδοποιεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Τελευταία ενημέρωση 17:47

Διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα υπέστη ζημιές από θραύσματα βλημάτων, ύστερα από σειρά διαδοχικών ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματισμούς με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται για 20ή ημέρα με ράλι στις τιμές των καυσίμων μετά τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικά πολεμικά πλοία και εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα, βόρεια της Τεχεράνης, «Χθες (Τετάρτη), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη (...) βομβάρδισαν σημαντικές υποδομές του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Επιτέθηκαν σε λιμενικές εγκαταστάσεις και μια ιρανική ναυτική βάση όπου στάθμευαν δεκάδες πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλάκατων και περιπολικών σκαφών». Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο στρατός» από την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής βομβαρδιστικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες των επιθέσεων αυτών.

תיעוד מיוחד: חיל-האוויר תקף אמש לראשונה ספינות טילים של חיל הים האיראני בים הכספיhttps://t.co/NMg55lp9sW pic.twitter.com/oR56fwv6qE — Israeli Air Force (@IAFsite) March 19, 2026

Η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει καμία αυτοσυγκράτηση, εάν οι ενεργειακές υποδομές του στοχοθετηθούν εκ νέου, όπως προειδοποίησε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, έπειτα από ανάλογες προειδοποιήσεις που απεύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η απάντησή μας στην ισραηλινή επίθεση εναντίον των υποδομών μας το μόνο που έκανε ήταν να κινητοποιήσει ένα μικρό κομμάτι της ισχύος μας», δήλωσε. «Καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν πληγούν εκ νέου» πρόσθεσε.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, όσο η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να σφυροκοπά χώρες του Κόλπου σε επιθέσεις αντίποινας.

Κοινή δήλωση εξέδωσαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία τονίζοντας πως: «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ». Μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα του South Pars, το Ιράν έχει εξαπολύσει το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Κόλπου στο πλαίσιο αντιποίνων. Ακολουθούν τα έως τώρα επιβεβαιωμένα ιρανικά χτυπήματα:

Εκτεταμένες ζημιές στο Ρας Λαφάν του Κατάρ όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Drone χτύπησε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία.

Πυρκαγιές έχουν καταγραφεί σε δύο ενεργειακές υποδομές στο Κουβέιτ.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχουμε εξουδετερώσει τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν εχθές οι οποίες ήθελαν ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή. Ισραηλινός υπουργός δήλωσε σήμερα πως «κάθε μέρα της εκστρατείας» των βομβαρδισμών που εξαπολύουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εδώ και τρεις εβδομάδες εναντίον του Ιράν είναι «μια τεράστια ευλογία για το Ισραήλ».

«Η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται για το πότε θα τελειώσει (ο πόλεμος) αλλά για το πώς θα παρατείνουμε και θα βαθύνουμε τις ζημιές που προκαλούμε», δήλωσε ο Ζεέβ Ελκίν, μέλος του Λικούντ, του δεξιού κόμματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, ενώ εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην Ευρώπη και τη Δύση για τη στάση τους στον πόλεμο.

«Ένα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό πρόβλημα, αλλά μια άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό», επισήμανε. Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον πρόεδρο Τραμπ: “ευχαριστώ”».