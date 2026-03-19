Παπασταύρου: Νέες πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στο Hellenic Public Property Conference για την ολοκλήρωση της πρώτης κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας

«Η χώρα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής λειτουργίας, με την ολοκλήρωση της πρώτης κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο κοινό του συνεδρίου για την εκμετάλλευση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας Hellenic Public Property conference που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ και η Boussias events.

«Με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, μπαίνει τέλος σε δεκαετίες αποσπασματικών ρυθμίσεων που δημιουργούσαν σύγχυση, καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για πολίτες, επαγγελματίες και επενδυτές» σχολίασε ο ίδιος. Αναφερόμενος στο νέο σύγχρονο Κώδικα, ο κ. Παπασταύρου σχολίασε πως σήμερα, περισσότερα από 170 διάσπαρτα νομοθετήματα —κάποια ηλικίας άνω των 100 ετών— αντικαθίστανται από έναν ενιαίο, σύγχρονο Κώδικα 477 άρθρων. «Ο νέος Κώδικας θα είναι πλήρως προσβάσιμος ηλεκτρονικά, επιτρέποντας εύκολη αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και άμεση ενημέρωση. Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται, όποια στιγμή της ημέρας ακόμα και σε αργία, θα καταχωρείται στο αντίστοιχο άρθρο, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά ενιαίο και συνεχώς επικαιροποιημένο πλαίσιο» ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου προχωρούν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις όπως ο ψηφιακός χάρτης, η αναβάθμιση των πολεοδομιών και η συνολική ψηφιοποίηση διαδικασιών αφαιρούν πολλαπλά στάδια όπου ο ανθρώπινος παράγοντας δημιουργούσε είτε καθυστερήσεις είτε διλήμματα ευθύνης. «Ο χρόνος πιέζει και η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή- η χώρα αποκτά εργαλεία που επιτρέπουν πραγματικό, σταθερό και αξιοποιήσιμο σχεδιασμό» σχολίασε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων, καταγράφεται η ανάγκη για έναν ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων και φορέων συχνά οδηγεί σε αδράνεια, εσωστρέφεια και απώλεια πολύτιμων ευκαιριών αξιοποίησης.

Ο νέος Κώδικας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων, με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή έως τον Απρίλιο. Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός πιλοτικών προγραμμάτων —σε συνεργασία με διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους— για την αξιοποίηση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων αστικών «οάσεων» και πάρκων γειτονιάς.

«Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων απαιτεί σταθερή χρηματοδότηση, συντονισμό και κουλτούρα συνεργασίας. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα αστικό μέλλον που τιμά το περιβάλλον, εξυπηρετεί τον πολίτη και ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη» κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

