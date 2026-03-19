Μαρινάκης: «Οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία».

Με εκτενή αναφορά σε όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε πως «αυτό διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι εξαιρετικά σοβαρές» κι επανέλαβε τρεις παρατηρήσεις του πρωθυπουργού.

Η πρώτη έχει να κάνει σχετικά με το ότι η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση κι ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης υπογραμμίζοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή ενώ και ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί άλλο η ανταγωνιστικότητά τους.

Τέλος, η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μία νέα προσφυγική κρίση. «Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα, λοιπόν, ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο πρωθυπουργός.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε την αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία «δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Με τη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του "κουρέματος" και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς».

Ο κ. Μαρινάκης έκανε αναλυτική αναφορά σε οφέλη από τη ρύθμιση, μεταξύ των οποίων σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση, διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της στους χρηματοδοτικούς φορείς, σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας, εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού, τα οποία πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να εκποιηθούν και επιβάρυναν σημαντικά την παραγόμενη πρόταση.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δέσμη 25 παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σκοπό να προβούν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές» πρόσθεσε.

Ακολούθως είπε ότι τον «Οδικό Χάρτη και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών Προϊόντων και Αλκοόλ σε Ανήλικους» παρουσίασαν, χθες, οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Στους βασικούς στόχους που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται οι εξής: η προστασία των ανηλίκων, η πρόληψη της εξάρτησης σε νεαρή ηλικία, η ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας της αγοράς, η αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας και η ευθυγράμμιση της χώρας με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές δημόσιας υγείας.

Τόνισε ότι «το νέο πλαίσιο οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες: 1. πρόληψη και προστασία των ανηλίκων, 2. ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, 3. ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης, 4. δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχου και 5. ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και των κυρώσεων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της πρόληψης και επενδύει σε αυτήν, μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διαφύλαξη της υγείας. «Είναι χαρακτηριστικό πως στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος "Προλαμβάνω", μέχρι σήμερα, 5,7 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 200.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα ή νοσήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας και καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα δύο νέα δωρεάν προληπτικά προγράμματα, αυτό για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων που αφορά περισσότερους από 50.000 δικαιούχους και αυτό για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπου έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά».

Υπογράμμισε πως «ανεξαρτήτως αν οι πολίτες έχουν ασφάλιση ή όχι, μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις δωρεάν. Στην πλατφόρμα proliptikes.gov.gr υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, για να κλείσουν οι δικαιούχοι ραντεβού σε μία από τις 15.000 δημόσιες και ιδιωτικές δομές σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, περισσότερα από 180 κλιμάκια που επισκέπτονται καθημερινά περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έχουν εντοπίσει σε αρκετούς ανθρώπους πολύ υψηλές τιμές λιπιδίων στο αίμα, όπως τριγλυκερίδια, για τις οποίες δεν είχαν γνώση. Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν κατ' οίκον ιατρική επίσκεψη καλώντας στο 1135».

Ανέφερε επίσης ότι παρατάθηκε και για το 2026 η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Όσοι πολίτες ενδεχομένως έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς η προβλεπόμενη απαλλαγή θα αποτυπωθεί με νέα εκκαθάριση που θα γίνει εντός του Απριλίου. Τυχόν ποσά που θα καταβληθούν και αφορούν στα απαλλασσόμενα από τον φόρο ακίνητα θα συμψηφισθούν ή θα επιστραφούν στους δικαιούχους άμεσα με την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στον κλάδο του επισιτισμού αφορά έως 400.000 εργαζόμενους. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν, προβλέποντας αύξηση, η οποία κυμαίνεται από 6% έως 25%. «Αξίζει να επισημανθεί πως τον τελευταίο μήνα έχουν συναφθεί ακόμη δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντός του νέου ευνοϊκού πλαισίου. Πέραν, δηλαδή, του κλάδου του επισιτισμού, ο λόγος για τον κλάδο του τουρισμού και αυτόν των ζαχαρωδών προϊόντων», κατέληξε.

Μαρινάκης: «Η χώρα μας δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί επιστροφές μεταναστών»

«Για το τι λέει το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, δυστυχώς είναι μια συνήθεια, νέα συνήθεια, άλλα να λέμε, άλλα να γράφουν και να βάζουν πομπώδεις τίτλους. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι, δεν θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Επί της ουσίας, επί της αρχής, ουδείς εξ ημών, και φαντάζομαι οι περισσότεροι που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο δεν είναι κατά της μείωσης φόρων. Η διαφορά ημών με τα άλλα κόμματα είναι ότι εμείς μπορούμε να το λέμε στους πολίτες, γιατί έχουμε μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους, από αυτούς 23 είναι έμμεσοι φόροι. Για να μειωθεί ένας φόρος πρέπει να πληρούνται 2-3 προϋποθέσεις [...] Η πρώτη προϋπόθεση είναι να βγαίνει ο λογαριασμός, για να το πούμε απλά. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτό να μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα περάσει στους καταναλωτές, στους πολίτες, στην κοινωνία. Και υπάρχει και μια τρίτη προϋπόθεση, όταν μιλάμε για έκτακτα μέτρα, για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, να είναι στοχευμένο το μέτρο αυτό, δηλαδή να ανακουφίζει περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αυτούς που δυσκολεύονται περισσότερο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. «Το ξαναλέω, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση κάποιων, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» τόνισε.

«Έχοντας, λοιπόν, πει αυτά ως δεδομένα, κάθε απόφαση που παίρνουμε, την παίρνουμε για να ικανοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν λοιπόν οι περιβόητες οροφές δαπανών. Αυτό μπέρδεψε ίσως και αυτή η εφημερίδα και κάποιοι άλλοι, τα οποία λένε με βάση τα όσα έχουμε απαντήσει τα κυβερνητικά στελέχη. Υπάρχουν οι οροφές δαπανών, από τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι, χωρίς να προαναγγέλλουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εγώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποια θα είναι τα μέτρα. Υπάρχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προαναγγέλλω κάποιο μέτρο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια και μια εθνική αντιμετώπιση, γι' αυτό και έχουμε και κάποια μέτρα στη φαρέτρα. Η ουσία ποια είναι; Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει κάποια πρώτα μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στα καύσιμα και στα τρόφιμα.

Έχουμε επεξεργαστεί, το οικονομικό επιτελείο δηλαδή έχει επεξεργαστεί και κάποια άλλα μέτρα στήριξης των πολιτών. Φαίνεται ότι όσο περνούν οι μέρες, καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη εφαρμογής τους. Έβαλε ένα γενικό πλαίσιο, αλλά πολύ σαφές σήμερα ο πρωθυπουργός και όταν αυτό κριθεί ότι πρέπει να ανακοινωθεί, το νέο, το δεύτερο πλαίσιο, θα ανακοινωθεί» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν ανέφερε: «Όχι, δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια, είναι μια ενέργεια αποτροπής. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας πριν από λίγο, με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό, αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει την ζωή των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

Για δημοσίευμα που αφορά στις επιστροφές μεταναστών από την Γερμανία ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε: «Στη χώρα μας, πριν τη διακυβέρνηση της Ν.Δ., επικράτησε η λογική: οι μετανάστες λιάζονται, η θάλασσα δεν έχει σύνορα και, μάλιστα, λιάζονται και εξαφανίζονται. Το θυμάστε αυτά. Τελικά, ούτε λιάζονταν ούτε εξαφανίζονταν και η χώρα μας είχε υπέρμετρη υποχρέωση λόγω της συνθήκης του Δουβλίνου να δέχεται επιστροφές χιλιάδων μεταναστών. Αυτό πράγματι το περάσαμε και ειδικά οι κάτοικοι των νησιών αλλά και του κέντρου της Αθήνας έχουν και παραπάνω εμπειρίες να μεταφέρουν σε διάφορους, οι οποίοι εκ του ασφαλούς κάνουν τώρα κριτική. Η Ελλάδα ήρθε σε συμφωνία με την Γερμανία και με την έναρξη του Συμφώνου Μετανάστευσης διαγράφονται όλες οι περιπτώσεις επιστροφών βάσει Δουβλίνου, και η χώρα μας στην έναρξη του Συμφώνου δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί επιστροφές. 'Αρα στις 12/6/2026 έχουμε μηδέν υποχρέωση να δεχθούμε επιστροφές. Καμία υποχρέωση. Τρίτον, δεν θα λάβουμε αλληλεγγύη από τη Γερμανία. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του συμφώνου, αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι ιστορική αλληλεγγύη όλων των προηγούμενων ετών. Τέταρτον, έχουμε ακριβώς πετύχει το ίδιο με Ολλανδία, Γαλλία και Βέλγιο. 'Αλλες τρεις χώρες.

Πέμπτον, στις περιπτώσεις όσων έχουν λάβει άσυλο και δεν είναι περιπτώσεις επιστροφών βάσει του Δουβλίνου, ισχύει ακριβώς ό,τι ισχύει και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι κάτι που είναι προφανές. Δηλαδή, ως προς τη δυνατότητα κίνησής τους εντός της Ευρώπης, κάποιος που έχει λάβει το στάτους του ασύλου, άρα είναι πρόσφυγας και όχι παράνομος μετανάστης ή αιτών άσυλο, που είναι άλλες περιπτώσεις, ένας που είναι πρόσφυγας, έχει τη δυνατότητα που έχει και ένας Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό δεν μπορούμε όμως να το αμφισβητήσουμε και ούτε αφορά μεμονωμένα την Ελλάδα.

Έκτον, η Ελλάδα κατάφερε να διαγράψει τις υποθέσεις του παρελθόντος βάσει Δουβλίνου και είναι προφανές ότι δεν θα ανεχόταν μαζικές επιστροφές είτε περιπτώσεων Δουβλίνου είτε δικαιούχων ασύλου».

Πλέον στην Ελλάδα ισχύει το πολύ απλό, και αναφέρομαι σε παράνομους μετανάστες όχι πρόσφυγες, δύο είναι οι εναλλακτικές ή κράτηση-φυλάκιση ή επιστροφή. Και αυτό προφανώς είναι ένα μήνυμα που έχουμε εκπέμψει όχι μόνο εντός συνόρων, κυρίως εκτός συνόρων και κυρίως στα δίκτυα των λαθροδιακινητών».