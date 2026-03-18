Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα - Κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης

Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων αποτελεί πλέον «τη νέα κανονικότητα» και βασικό κριτήριο αξιολόγησης των κυβερνήσεων, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διεθνής συγκυρία και ο πόλεμος, οι επιπτώσεις του οποίου είναι ήδη ορατές στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, με αυξημένο κόστος στην αγορά και έντονη πίεση για άμεσες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκε το ερώτημα των διαθέσιμων κυβερνητικών «εργαλείων», όπως τα μέτρα για τα καύσιμα και η πιθανή μείωση φόρων ή παροχή επιδομάτων, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει την ανάγκη δημοσιονομικής ισορροπίας και στοχευμένων παρεμβάσεων. Την ίδια στιγμή, τέθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού συντονισμού, ενεργειακής πολιτικής και γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ επαναβεβαιώθηκε η θέση της χώρας να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε για τα μέτρα που ήδη ελήφθησαν ότι «όταν ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις αυτές, είχε προηγηθεί μία μελέτη του τι συνέβαινε τους προηγούμενους μήνες στα πρατήρια καυσίμων, ούτως ώστε να μην αδικηθούν οι πρατηριούχοι από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Πράγματι, ήταν μια πρώτη δέσμη μέτρων. Η ευχή είναι να μη χρειαστούν επόμενα, αλλά όσο βαθαίνει η κρίση και συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, φαίνεται ότι πρέπει να είναι έτοιμα πολλά παραπάνω σχέδια. Ο Πρωθυπουργός έγινε σαφής και τώρα θα πρέπει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κινήθηκε σε προηγούμενες κρίσεις. Και όχι για να δείξουμε ότι δικαιωνόμαστε, αλλά να ακολουθηθεί το παράδειγμα και να ακολουθηθούν οι προτάσεις που είχαμε κάνει σε προηγούμενες κρίσεις, για παράδειγμα το 2022».

Υπογράμμισε ότι πρέπει να θυμόμαστε τι έγινε στο παρελθόν όταν ήμασταν μια οικονομία που την πέταγαν εκτός Eurogroup και τώρα προεδρεύει του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «γιατί τώρα που έρχεται η ώρα να στηρίξουμε τους πολίτες, αυτή η στήριξη δεν έρχεται από τον ουρανό, ούτε φυτρώνει από πουθενά, ούτε θα προκύψει από τα "λεφτόδεντρα" ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε των άλλων κομμάτων».

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό ότι «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο κάθε χρόνο φέρνει αρκετά δις έσοδα στη χώρα. Είναι από τους φόρους γι' αυτό και προφανώς συνολικά στην Ευρώπη πρέπει να γίνει συζήτηση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να πω, γιατί εγώ δεν έχω καμία διάθεση να γίνομαι δυσάρεστος ούτε η κυβέρνηση, ότι επί της αρχής άπαντες συμφωνούμε ότι οι φόροι πρέπει να μειώνονται. Όσο παραπάνω γίνεται. Και γιατί εμείς έχουμε, νομίζω, τη δυνατότητα να το λέμε στον κόσμο, έναντι των άλλων κομμάτων και την αξιοπιστία, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, γιατί έχουμε καταργήσει ή μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους».

Τόνισε επίσης ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση, εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει, να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να πάρουν κάποιες αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εάν δεν πάρει τέτοια απόφαση η Ευρώπη, όσοι προτείνουν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουν σε δύο πράγματα: πρώτον, από πού θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό, εκτός αν θέλουν η χώρα μας να μπει σε κατηγορία, όπως είπε ο κύριος Φιλιππίδης, χωρών που δεν σέβονται τις οροφές δαπανών και μπαίνουν σε διαδικασία επιτήρησης (…) και το δεύτερο επιχείρημα έχει να κάνει το ποιοι θα ωφεληθούν. Για να πάω και σε αυτό που λέτε, το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Όπως καταλαβαίνετε μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ξαναλέω, όχι ότι είμαστε αρνητικοί επί της αρχής, αλλά στοχευμένα τώρα, θα ωφελούσε πολύ παραπάνω ανθρώπους οι οποίοι με πιο μεγάλα οχήματα έχουν παραπάνω τη δυνατότητα να καλύψουν μία σημειακή, ελπίζω όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αύξηση της βενζίνης ή του diesel».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης πως υπάρχει «έτοιμο σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα, όπως έχουμε αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις και το κυριότερο, -γατί ωραία τα λόγια, αλλά καλύτερες οι πράξεις- εγώ δεν θυμάμαι πολλές κυβερνήσεις και να έχουν κάνει παρέμβαση στα διυλιστήρια, για να πάνε όλα αυτά στην κοινωνία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει κάνει. Και να έχουν κάνει παρεμβάσεις σε εταιρείες παροχής ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει κάνει. Όλοι οι άλλοι από αυτόν τον γνωστό χώρο της "καταγγελίας και της πορεία", το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι συνθήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Γίνεται πολύ συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, είτε ενόψει κρίσεων, είτε σε μία περίοδο κανονικότητας, για το τι θα δώσει το κάθε κόμμα. Δυστυχώς δεν γίνεται καθόλου συζήτηση, ειδικά από τα υπόλοιπα κόμματα, για το πώς θα το δώσουμε. Εγώ λοιπόν αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα, όσο έχει αυτή την κυβέρνηση, θα συνεχίζει χωρίς να αυξάνει φορολογικούς συντελεστές, μειώνοντάς τους, να δημιουργεί τις συνθήκες και σταθερότητας και εσόδων για να χρηματοδοτεί και έκτακτες καταστάσεις, αλλά και μόνιμα μέτρα. Πριν από δύο μήνες ξεκίνησε να εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Η αύξηση εισοδήματος με σταθερό και μόνιμο τρόπο σε όλους, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες στο επόμενο εκκαθαριστικό τους και πολύ παραπάνω για όσους έχουν δύο, τρία, τέσσερα παιδιά». Είπε επίσης ότι «πάνω σε αυτήν τη μεγάλη μεταρρύθμιση θα έρθουν να προστεθούν, για την επόμενη χρονιά, ακόμα μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, όσο η χώρα παράγει πλεονάσματα και τα επιστρέφει πίσω».

Τόνισε ότι εφόσον η κρίση επιδεινωθεί, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει μέτρα στήριξης, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες δεν θα μείνουν αβοήθητοι. Επεσήμανε ότι η στήριξη θα δοθεί είτε μέσω μόνιμων παρεμβάσεων, όπως οι φοροελαφρύνσεις, είτε μέσω έκτακτων μέτρων, με βασικά κριτήρια να ωφελούνται κυρίως όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να διασφαλίζεται ότι η οικονομία αντέχει το κόστος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν βασίζεται στην επιδοματική λογική, αλλά στη μείωση φόρων και την αύξηση εσόδων, χωρίς να απαξιώνονται τα κοινωνικά επιδόματα που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και στηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί περαιτέρω σε πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλείοντας την αποστολή πλοίου στα Στενά του Χορμούζ. Τόνισε ότι η χώρα διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, αλλά η θέση της είναι σαφής υπέρ της αποφυγής κλιμάκωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας περιορίζεται στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, κάποιο σχέδιο επέκτασης της εμπλοκής, καθιστώντας σαφές πως η στάση της χώρας παραμένει σταθερή.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες της χώρας, όπως αυτή με τη Chevron και τα έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος, δεν επηρεάζονται από τη διεθνή κρίση, τονίζοντας ότι ενισχύουν σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες αποτελούν στρατηγικές επιλογές που αναβαθμίζουν τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακής πύλης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση γεωπολιτικών προκλήσεων.

Την ίδια στιγμή, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν στήριξε κρίσιμα σημεία των σχετικών συμβάσεων, γεγονός που -όπως είπε- θα μπορούσε να αποτρέψει σημαντικές επενδύσεις. Κατέληξε ότι οι πολιτικές στάσεις και οι επιλογές των κομμάτων έχουν συγκεκριμένες συνέπειες και παράγουν απτά αποτελέσματα για τη χώρα, κάτι που, όπως τόνισε, θα πρέπει να αξιολογούν οι πολίτες.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Επί της αρχής, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε, αλλά τα δύο κρίσιμα άρθρα για τις Συμβάσεις νοτίως της Κρήτης, δεν ψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία με τη «Chevron και όλες αυτές οι Συμφωνίες, διπλασιάζουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας».

Τόνισε ακόμα ότι «η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη ενεργειακής εισόδου, μαζί και με τον Κάθετο Διάδρομο και γεωπολιτικά είναι η πιο ηχηρή απάντηση, παράδειγμα, στην αποδυνάμωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου» και συμπλήρωσε: «Εάν η στάση, για παράδειγμα, του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πιο ήπια από τους άλλους, αλλά καταψήφισε δύο κρίσιμα άρθρα, ήταν πλειοψηφική στη Βουλή, η Chevron θα είχε σηκωθεί και θα είχε φύγει. Αυτοί που καταγγέλλουν τα πλεονάσματα και τα φορολογικά έσοδα τα οποία έχουμε, τα παραπάνω, με λιγότερους φόρους, ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτοί που δεν ψηφίζουν τα κρίσιμα άρθρα για τη Chevron, ζητάνε παραπάνω στήριξη για την ενέργεια. Αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν, άλλα κόμματα, όχι το ΠΑΣΟΚ, τις αμυντικές δαπάνες, χαίρονται που η χώρα μας στηρίζει την Κύπρο. Όταν, λοιπόν, τα κόμματα τοποθετούνται στη Βουλή, η στάση τους, η θέση τους, παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να βλέπει ο κόσμος».