Μαρινάκης: Η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν «νηφάλιο παίκτη» στη Μέση Ανατολή

Στην παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Υφαντή, Κωνσταντίνου Φίλη, Αλέξανδρου Διακόπουλου και Μάκη Προβατά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέδειξε πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν «νηφάλιο παίκτη» στη Μέση Ανατολή.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς βεβαιότητες κλονίζονται, η παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Υφαντή, Κωνσταντίνου Φίλη και Αλέξανδρου Διακόπουλου, «Μέση Ανατολή 1945-2025: Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων», συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, αποτέλεσε το έναυσμα για μια βαθιά ανάλυση της θέσης της Ελλάδας στο σύγχρονο γεωπολιτικό γίγνεσθαι. Στην εκδήλωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε το έργο ως έναν «άθλο συμπύκνωσης», τονίζοντας την ανάγκη για ρεαλισμό στην εξωτερική πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαρινάκης στον ρόλο των νέων μέσων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη. «Η εικόνα του πολέμου στη Γάζα όπως μεταφέρεται ακατέργαστη... παρακάμπτει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς ενημέρωσης και δημιουργεί μια νέα πολιτική πραγματικότητα» σημείωσε, εισάγοντας τον όρο «γεωπολιτική του TikTok». Όπως εξήγησε, η ροή πληροφορίας χωρίς φίλτρο από τις γενιές Ζ και Α επηρεάζει πλέον άμεσα τις διεθνείς σχέσεις και τις εσωτερικές ισορροπίες κρατών, όπως οι ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στην ελληνική στρατηγική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπήρξε σαφής: «Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από την προσωπική εκτίμηση ή πολύ χειρότερα, το συναίσθημα». Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει πλευρά, ταυτιζόμενη με τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο , ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένας «νηφάλιος παίκτης» που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωστρατηγική αναβάθμιση μέσω ενεργειακών και εμπορικών σχεδίων, όπως ο διάδρομος IMEC και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. «Δεν είναι απλώς οικονομικά νέα. Είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας» δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αλλάζουν την εικόνα της χώρας και δημιουργούν θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές.

Σχολιάζοντας τον τίτλο του βιβλίου, ο υφυπουργός προειδοποίησε για τους κινδύνους των παρωχημένων αντιλήψεων: «Η "τυραννία των προσδοκιών" είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν όσοι πιστεύουν ότι ο κόσμος θα συμμορφωθεί με τις επιθυμίες τους». Αντίθετα, το βιβλίο προσφέρει τα εργαλεία για να δούμε τον κόσμο «όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιβίωση της χώρας εξαρτάται από την ικανότητα πρόβλεψης των αλλαγών. Το έργο, κατέληξε, δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς, αλλά σε κάθε πολίτη, καθώς οι εξελίξεις σε μια «λωρίδα γης στη Μεσόγειο» καθορίζουν τελικά το μέλλον των επόμενων γενεών. Στην παρουσίαση στη συνέχεια μίλησαν οι συγγραφείς του βιβλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ