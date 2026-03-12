ΕΕ: 14 κράτη υπογραμμίζουν την ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας»

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα και την ενεργειακή ασφάλεια

Την ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, με πλήρη σεβασμό στο δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να καθορίζει τα δικά του ενεργειακά μείγματα» επισημαίνουν οι κυβερνήσεις 14 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινή ανακοίνωση τους που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ειδικότερα στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Αναφέρεται επίσης ότι η πυρηνική ενέργεια προσφέρει «ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», διαδραματίζει βασικό ρόλο «στην υποστήριξη της σταθερότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας» και συμβάλλει στη «μείωση των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για να καταστούν τα δίκτυά ανθεκτικά στο μέλλον».

Επίσης, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να διαδραματίσει τον ρόλο της» στον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης της πρόσβασης των πυρηνικών έργων σε ευρωπαϊκά κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα «μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, προβλεψιμότητα και συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων» για τα πυρηνικά έργα, και επιτρέποντας «την εξατομικευμένη προσέγγιση που απαιτείται για τέτοια μέσα έντασης κεφαλαίου». Αναφέρεται επίσης ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπει τη δίκαιη μεταχείριση των έργων πυρηνικής ενέργειας, εστιάζοντας σε εκείνα που προσφέρουν οφέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ρόλο της στην υποστήριξη του τομέα και της βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ