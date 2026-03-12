Χρυσοχοΐδης: «Είμαστε σε εγρήγορση και επαγρύπνηση» - Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια και αστυνόμευση

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης των Αρχών ασφαλείας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ραδιόφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης των Αρχών ασφαλείας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ραδιόφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1». Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, στη λειτουργία της νέας ομάδας Τροχαίας «Κόμβος», στην εγκατάσταση καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, στις αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές αυξημένης παραβατικότητας, καθώς και στην ενίσχυση υπηρεσιών της Ελληνική Αστυνομία.

«Είμαστε σε μια εγρήγορση και μια επαγρύπνηση» τόνισε ο υπουργός σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι «κατά καιρούς εμφανίζονται κάποια θέματα, κάποιοι ύποπτοι, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα δεν φιλοξενεί τέτοιου είδους στοιχεία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εμείς είμαστε εκτός κινδύνου. Δηλαδή, όποιος το υποστηρίζει αυτό, προφανώς είναι εκτός πραγματικότητας. … χρειάζεται μία διαρκής συνεργασία σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς αυτή την περίοδο να μην επαγρυπνά και να μην είναι κινητοποιημένος έτσι ώστε οτιδήποτε ήθελε συμβεί να το αποτρέψει… Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια της χώρας, εννοώ σύνορα, εννοώ πληροφορίες, εννοώ έλεγχοι…».

Ακολούθως αναφέρθηκε σε ζητήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τοποθέτησης καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιοχές αυξημένης παραβατικότητας και ενίσχυσης Υπηρεσιών και δομών της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σχετικά με τη δημιουργία της ειδικής ομάδας της Τροχαίας, «Κόμβος», ο υπουργός ανέφερε: «Προσπαθούμε πιλοτικά να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να διευκολύνουμε τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο και έχουμε δημιουργήσει μια νέα ομάδα που λέγεται "ΚΟΜΒΟΣ" με έδρα το Θ.Ε.Π.Ε.Κ (Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας)…. Πρόκειται για μία ομάδα από περίπου 150 αστυνομικούς, κάποιοι θα είναι με μοτοσικλέτες- περίπου 40 μοτοσικλέτες - και οι υπόλοιποι πεζοί και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Μετά το Πάσχα και με τη χρήση τεχνολογίας, θα μπορούμε να επεμβαίνουμε γρήγορα μέσα από το Κέντρο και να λύνουμε προβλήματα στους δρόμους με τους τροχονόμους αυτούς.»

Παράλληλα επισήμανε ότι «όταν θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξοπλισμών και του προσωπικού περίπου σε 2 μήνες από τώρα, θα μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος μας, να βελτιώσουμε τους χρόνους, σε όλο το λεκανοπέδιο, γύρω στο 25%, θα γίνει πραγματικότητα. Θα μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν με το Κέντρο αυτό, σε έναν συγκεκριμένο αριθμό δίνοντας πληροφορίες και έτσι και αυτοί θα είναι μία ακόμη πηγή δεδομένων. Ο "ΚΟΜΒΟΣ" δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα βοηθήσει σημαντικά τους πολίτες να κυκλοφορούν πιο γρήγορα στην πόλη».

Επίσης υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση εξετάζει το πώς θα λυθεί το θέμα του Κηφισού… έναν νέο δρόμο που θα οδηγεί τα οχήματα εκτός λεκανοπεδίου. Η σκέψη είναι να δημιουργηθεί ένας εγκάρσιος δρόμος που θα οδηγεί στη Θήβα, μετά τη Ριτσώνα. Ο παλιός δρόμος Ελευσίνας - Θήβας, δεν ενδείκνυται για φορτηγά, με αποτέλεσμα όλο αυτό το "φορτίο" να πέφτει στον Κηφισό».

Αναφερόμενος στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Έχουμε τριπλασιάσει τη δύναμη της Τροχαίας. Και τώρα την τετραπλασιάζουμε με τον "Κόμβο", προκειμένου να διευκολύνουμε τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους και στην κυκλοφορία αλλά, κυρίως, στην οδική ασφάλεια.

Δυο πράγματα ήταν τα βασικά για τη μείωση ατυχημάτων, τα κράνη και το αλκοτέστ. Τα κράνη, αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος, σπάνια βλέπεις δικυκλιστές χωρίς κράνος. Για τον υπότροπο στο κράνος, η ποινή του είναι τεράστια. Και σε ό,τι αφορά το πρόστιμο και σε ό,τι αφορά την άδεια οδήγησης. Το δεύτερο είναι το θέμα του αλκοτέστ. Η δουλειά που κάνει η Τροχαία είναι σημαντική και παραγωγική. Κάθε Παρασκευο-σαββατοκύριακο έχουμε 20.000 αλκοτέστ. Επίσης, έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ τις μέρες αυτές. Πρόκειται για μια νέα κοινωνική συμπεριφορά, μια νέα συνείδηση και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την κοινωνία μας, γιατί πέρυσι είχαμε σχεδόν 150 λιγότερους νεκρούς. Αυτό είναι σπουδαίο. Σώθηκαν ζωές».

Σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ο υπουργός δήλωσε: «Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Έχουν μπει πιλοτικά περίπου 6 κάμερες στην Αττική και λειτουργούν. Σε λίγες ημέρες, ίσως και αύριο, θα ακούσετε πως δουλεύουν οι κάμερες και βεβαιώνουν παραβάσεις. Ταυτόχρονα, περίπου πάνω από 20 κάμερες θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο έτσι ώστε να αστυνομεύονται οι λεωφορειολωρίδες.

Οι κάμερες είναι ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σέβονται αυστηρά τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν μπει περίπου 300 κάμερες της Περιφέρειας».

Αναφερόμενος στις αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές με υψηλή παραβατικότητα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Για να μην πει κανείς ότι ενδεχομένως κάνουμε κάποια διάκριση, απλώς με τους οικισμούς των Ρομά έγινε ό,τι γίνεται σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς, πόλεις, γειτονιές. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι υπάρχουν άβατα, τώρα δεν υπάρχουν. Είναι μέσα η αστυνομία, σε καθημερινή 24ωρη βάση. Οι αστυνομικοί συνδιαλέγονται με τους πολίτες, κάνουν έρευνες σε σπίτια, αναζητούν κάποιους που ενδεχομένως καταδιώκονται και αναζητούνται, ώστε να εφαρμοστεί ό,τι απαιτείται στο πλαίσιο του νόμου για να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Αυτό που συνέβαινε για πολλά χρόνια όπου κάποιοι έβρισκαν καταφύγιο σε αυτούς τους οικισμούς, τελειώνει».

Τέλος, σχετικά με ζητήματα εγκληματικότητας και ενίσχυσης υπηρεσιών, ο υπουργός επισήμανε: «Τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων είναι, πλέον, υπερπλήρη. Αρχές Μαΐου θα στελεχωθούν πλήρως και κάποια Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία δεν κάνουν αστυνόμευση με την έννοια της εγκληματικότητας, αλλά εξυπηρετούν τον κόσμο. Έχω καθημερινή επαφή με όλους τους δημάρχους της Αττικής. Έχουμε δημιουργήσει chats στο viber με χιλιάδες κατοίκους και παρακολουθούμε καθημερινά την ασφάλεια σε κάθε γειτονιά - συνοικία, γιατί αντιλαμβάνομαι κάθε φορά πώς είναι να ζεις κάπου και να έχεις μία αίσθηση ότι κυριαρχεί παραβατικότητα. Αυτό είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ