Το Ιράν θα «εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά νησιών στον Περσικό

«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Το Ιράν «θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν κατά των νησιών του Κόλπου, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. «Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, έγραψε στο Χ.

Διαβάστε - Το νησί του Ιράν που ξαφνικά αποκτά μεγάλη σημασία

Δεν εξήγησε ποια νησιά εννοεί, αλλά μεγάλη συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μετά την δημοσίευση πληροφοριών από το Axios ότι ο στρατηγικός αυτός κόμβος για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται πλέον στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Υπάρχουν πολλά νησιά στον Κόλπο, ανάμεσά τους και το Χαργκ. Αλλά φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και άλλα αποτελούν τερματικούς σταθμούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων.