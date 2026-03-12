Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ιράν θα «εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά νησιών στον Περσικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Ιράν θα «εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά νησιών στον Περσικό
«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Το Ιράν «θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν κατά των νησιών του Κόλπου, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. «Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, έγραψε στο Χ.

Δεν εξήγησε ποια νησιά εννοεί, αλλά μεγάλη συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μετά την δημοσίευση πληροφοριών από το Axios ότι ο στρατηγικός αυτός κόμβος για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται πλέον στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Υπάρχουν πολλά νησιά στον Κόλπο, ανάμεσά τους και το Χαργκ. Αλλά φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και άλλα αποτελούν τερματικούς σταθμούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φουλ επίθεση από Κυριάκο - Άνοδος θρίαμβος μισή μονάδα για ΠΑΣΟΚ - Ο βασιλιάς είναι γυμνός λέει ο Οδυσσέας

Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Οι δισεκατομμυριούχοι του ελληνικού αθλητισμού - Το προφίλ τους

tags:
Ιράν
Ισραήλ
ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider