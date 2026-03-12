Δεξαμενόπλοια φλέγονται κοντά στο Ιράκ - Βαθαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή

Προβλήματα στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Ο Τραμπ λέει «νικήσαμε». Η Τεχεράνη επιδιώκει παρατεταμένο οικονομικό σοκ.

Δύο δεξαμενόπλοια φλέγονται σήμερα στα ιρακινά ύδατα, σε μια προφανή κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων που έχουν διακόψει τις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή παρά τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από δύο εβδομάδες. Στην ακτή του λιμανιού της Βασόρας, υπάρχουν πλοία τυλιγμένα σε μεγάλες πορτοκαλί σφαίρες φωτιάς που φωτίζουν τον ουρανό.

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις από ιρανικά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά. Τουλάχιστον ένα μέλος πληρώματος σκοτώθηκε. Άλλα τρία πλοία είχαν δεχθεί πλήγματα στον Κόλπο. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τουλάχιστον μία απ' αυτές τις επιθέσεις, αυτήν εναντίον ενός ταϊλανδικού φορτηγού πλοίου που έπιασε φωτιά και για το οποίο οι Φρουροί είπαν ότι παράκουσε τις διαταγές τους.

Ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναφέρεται ότι επλήγη σήμερα από άγνωστο βλήμα κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας. Ο πόλεμος, ο οποίος εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε περίπου 2.000 ανθρώπους, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Προβλήματα στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες

Περισσότερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανακοινώθηκε σήμερα ότι πέταξαν προς το Κουβέιτ, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Ομάν, υπονομεύοντας ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι έχουν εξαλείψει μεγάλο μέρος των ιρανικών αποθεμάτων όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν μειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αυξήθηκαν πρόσκαιρα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Citibank κλείνει προσωρινά τα παραρτήματά της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία ημέρα αφού το Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί τις τράπεζες θεμιτούς στόχους και προειδοποίησε τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής να παραμένουν σε απόσταση 1.000 μέτρων από αυτές. Η HSBC έκλεισε παραρτήματα στο Κατάρ. Η σημερινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημειώθηκε παρά την ανακοίνωση, την προηγουμένη, ότι ανεπτυγμένες χώρες θα αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους.

Σχεδόν τα μισά εξ αυτών θα αποδεσμευθούν από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για μακράν τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στις αγορές πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ. «Ο μόνος τρόπος για να δούμε τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται σταθερά χαμηλότερα είναι να περνάει το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ», λένε αναλυτές της ING. «Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τα υψηλά επίπεδα της αγοράς εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας».

Ο Τραμπ λέει «νικήσαμε»

Ο Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του οποίου προσπαθεί να διατηρήσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος, έχει αποπειραθεί επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα να ηρεμήσει τις αγορές ενέργειας λέγοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και πως η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα είναι βραχύβια σύμφωνα με το Reuters.

Ο Aμερικανός πρόεδρος δεν έχει εξηγήσει όμως πλήρως πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο για να ανοίξουν και πάλι τα αποκλεισμένα στενά. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο στόχος είναι η καταστροφή των προγραμμάτων του Ιράν για τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς πυραύλους, όμως ο Τραμπ έχει επίσης ζητήσει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και την εξουσία να ορίσει τους ηγέτες του.

«Ποτέ δεν θέλεις να πεις πολύ νωρίς ότι κέρδισες. Κερδίσαμε», δήλωσε ο Τραμπ χθες, Τετάρτη, σε μια προεκλογικού στυλ συγκέντρωση στη Χεβρώνα του Κεντάκι. «Είχε τελειώσει από την πρώτη ώρα». Οι HΠΑ «ουσιαστικά κατέστρεψαν το Ιράν», υποστήριξε. Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, δεν είναι; Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά». Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι η ηγεσία του Ιράν είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άθικτη και ότι δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει σύντομα.

Η Τεχεράνη επιδιώκει παρατεταμένο οικονομικό σοκ

Το Ιράν κατέστησε σαφές τις δύο τελευταίες ημέρες πως η στρατηγική του είναι τώρα να επιβάλει ένα παρατεταμένο οικονομικό σοκ στον κόσμο ώστε να αναγκάσει τον Τραμπ να κάνει πίσω. Ο εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι, λόγω της αστάθειας που προκαλείται από τις ΗΠΑ, ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμασθεί για τιμές πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Μια τέτοια τιμή θα ήταν πολύ πάνω από την υψηλότερη τιμή του πετρελαίου στην ιστορία, 147,27 δολάρια τον Ιούλιο 2008, εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Ο Τραμπ δήλωσε πως η χθεσινή ανακοίνωση για την τεράστια αποδέσμευση αποθεμάτων θα «μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου καθώς βάζουμε τέλος σ' αυτή την απειλή προς την Αμερική και τον κόσμο».

Ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής στην IG, δήλωσε πως οι επιθέσεις στα πλοία στο Ιράκ μοιάζουν με «άμεση και ισχυρή ιρανική απάντηση» στην αποδέσμευση των αποθεμάτων. Το Ιράν έπληξε επίσης δεξαμενές καυσίμων στο Μπαχρέιν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου χθες, Τετάρτη, στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επίσης σήμερα drones που κατευθύνονταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ