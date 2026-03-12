Το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο διαρκείας με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον στρατό της χώρας να προετοιμαστεί «να επεκτείνει» τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν εγκατάσταση η οποία, όπως δήλωσε, χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, κατά την 13η ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη στιγμή που το Ιράν προειδοποιεί πως «θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν κατά των νησιών του Κόλπου.

«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Αν και δεν εξήγησε ποια νησιά εννοεί, τις τελευταίες ημέρες μεγάλη συζήτηση γίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μετά την δημοσίευση πληροφοριών από το Axios ότι ο στρατηγικός αυτός κόμβος για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται πλέον στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ενωση για «συνέργεια» στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. «Η αδιαφορία και η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην επίθεση, στις ωμότητες και τις αγριότητες που διαπράττονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν ισοδυναμούν με τίποτε άλλο παρά με συνέργεια», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως «στο πλαίσιο των κυμάτων πληγμάτων που έχουν διεξαχθεί τις τελευταίες ημέρες», η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε «το συγκρότημα 'Ταλεγκάν' (...) το οποίο χρησιμοποιείται από το καθεστώς για την ανάπτυξη δυνατοτήτων απαραίτητων για την κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Ο ισραηλινός στρατός πιθανόν αναφέρεται σε εγκατάσταση που βρίσκεται στην Παρσίν, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, όπου το Ιράν διεξάγει μυστικές στρατιωτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια με έδρα τις ΗΠΑ που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον στρατό της χώρας να προετοιμαστεί «να επεκτείνει» τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει πλήγματα εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) και εγώ ο ίδιος δώσαμε εντολές στον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο», επεσήμανε ο Κατς σε δηλώσεις του.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου (Ζοζέφ Αούν) ότι, αν η κυβέρνησή του δεν καταφέρει να ελέγξει το έδαφος της χώρας και να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να απειλεί τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ και να βάλει εναντίον του Ισραήλ, θα καταλάβουμε εδάφη και θα το κάνουμε εμείς», τόνισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη το βράδυ την πιο ευρεία επίθεσή της εναντίον του εδάφους του μετά την έναρξη του πολέμου «ταυτόχρονα» με το Ιράν.

«Χθες το βράδυ η Χεζμπολάχ συντόνισε μια ταυτόχρονη επίθεση με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και drones εναντίον πόλεων και κωμοπόλεων σε όλο το Ισραήλ. Τα στοιχεία δείχνουν περίπου 200 ρουκέτες και περίπου 20 drones», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Όλα αυτά συνδυάστηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν την ίδια στιγμή», πρόσθεσε. Ο Σοσάνι τόνισε ότι επρόκειτο για «το μεγαλύτερο μπαράζ πυραύλων» που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου, αν και έχουν καταγραφεί μόνο «δύο ή τρία άμεσα πλήγματα».

Η σιιτική λιβανική οργάνωση είχε επισημάνει χθες ότι εξαπέλυσε ευρεία επίθεση με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε μια «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση επιθέσεων μαζί με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολάχ, με στόχο το ισραηλινό έδαφος.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 687 ανθρώπους, εκ των οποίων 98 παιδιά και 52 γυναίκες, ενώ το Ισραήλ απειλεί να εξαπλώσει τις επιχειρήσεις του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενημέρωσης Πολ Μάρκος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί χθες από τις αρχές έκανε λόγο για 634 νεκρούς από τότε που ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου στον περιφερειακό πόλεμο από την επίθεση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Εξάλλου νέο πλήγμα του Ισραήλ είχε στόχο στη διάρκεια της νύκτας την παραθαλάσσια συνοικία της Βηρυτού Ράμλετ αλ Μπάιντα, όπου εκτοπισμένοι κοιμούνται σε σκηνές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 31, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Αυτό ήταν το τρίτο πλήγμα του Ισραήλ στο κέντρο της λιβανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου, έπειτα από μια επίθεση εναντίον ξενοδοχείου την Κυριακή και μια επιδρομή εναντίον ενός διαμερίσματος χθες Τετάρτη.

Χθες το Ισραήλ στοχοθέτησε επίσης την Αραμούν, μια συνοικία στη νότια Βηρυτό, που δεν είναι μεταξύ των προπυργίων της Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πλήγμα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκε ένα παιδί, με βάση τον αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ