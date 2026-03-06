Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν - Μόνο παράδοση άνευ όρων

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από παράδοση άνευ όρων! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ενός μεγάλου και αποδεκτού ηγέτη το συζητάμε»

Ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από παράδοση άνευ όρων, απέστειλε μέσα από νέο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτοντας ενδεικτικά τις προθέσεις του σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινή σύγκρουση με τις δυνάμεις της Τεχεράνης που εδώ και 7 ημέρες έχει προκαλέσει ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Μετά από την παράδοση άνευ όρων, και την επιλογή ενός/μίας μεγάλου/ων και αποδεκτού ηγέτη/ών, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», επεσήμανε και πρόσθεσε: «το Ιράν θα έχει ένα μεγάλο μέλλον. Κάντε το Ιράν σπουδαίο ξανά (MIGA!)» συμπλήρωσε.

Επανάλαβε δε ότι δεν θέλει μια ηγεσία που θα χρειαστεί «10 χρόνια για να επαναφέρει τη χώρα», ενώ υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν που η Ουάσιγκτον παρακολουθεί ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα σκοτωθούν από τις επιθέσεις. Χαρακτήρισε μάλιστα «άχρηστο σχόλιο» τις δηλώσεις του Ιρανού ΥΠΕΞ περί ετοιμότητας της Τεχεράνης για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή, τονίζοντας ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις προθέσεις του. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα» εξήγησε.

«SOS» από Κατάρ για πετρέλαιο

Νωρίτερα, μια δραματική πρόβλεψη ήρθε για στόματος του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ: όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Περσικό Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός ολίγων εβδομάδων εάν συνεχιστεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο θα εκτοξευτεί στα 150 δολ. το βαρέλι.

«Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που θα συνεχιστεί η κατάσταση. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε ο Κατάρ Σάαντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξη στους Financial Times.

«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Η τιμή της ενέργειας θα αυξηθεί για όλους. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», προειδοποίησε ο Καάμπι.