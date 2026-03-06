Nέο άλμα για το πετρέλαιο: Άγγιξε το 90 δολάρια το Brent - Σε υψηλό διετίας το WTI

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» βρίσκονται σε τροχιά για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Τελευταία ενημέρωση 16:03

Νέο ράλι σημειώνει το πετρέλαιο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Τα futures του αργού πετρελαίου Brent εκτινάσσονται 5,41% στα 90,03 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέο υψηλό σχεδόν δύο ετών ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ εκτοξεύονται 8,02% στα 87,51 δολάρια, σε υψηλό από τον Απρίλιο του 2024.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» βρίσκονται σε τροχιά για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Η άνοδος έρχεται καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την παραγωγή ενέργειας και με την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, σε σχεδόν αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τους FT, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ επεσήμανε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει τους εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου να σταματήσουν τις αποστολές εντός ημερών. Ο Σαάντ αλ Καμπί τόνισε ότι οι τιμές του αργού θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες εάν τα πετρελαιοφόρα δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Η μέση τιμή για ένα γαλόνι βενζίνης ανέβηκε σχεδόν κατά 27 σεντς από την εβδομάδα έως την Πέμπτη στα 3,25 δολάρια, ενώ η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εισέρχεται στην έβδομη ημέρα της. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «μόλις άρχισαν να πολεμούν». «Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε, αλλά αυτός είναι ένας πολύ κακός λανθασμένος υπολογισμός», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει έλλειψη αμερικανικής θέλησης εδώ... Αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, απλώς περιμένετε. Η ποσότητα της μαχητικής ισχύος που εξακολουθεί να ρέει, που εξακολουθεί να έρχεται, που θα μπορούμε να προβάλουμε πάνω από το Ιράν είναι πολλαπλάσια από αυτήν που υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν προσθέσετε τις δυνατότητές μας και εκείνες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» συμπλήρωσε.