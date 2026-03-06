Τηλεδιάσκεψη Λάιεν - Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα (9/3)

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος Τύπου του Αντόνιο Κόστα, η συνάντηση πραγματοποιείται «υπό το πρίσμα της ραγδαίως εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή» και στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη με σκοπό τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ