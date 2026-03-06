«SOS» από το Κατάρ: Ο πόλεμος θα αναγκάσει σε λίγο τις χώρες του Κόλπου να διακόψουν τις εξαγωγές πετρελαίου

«Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας» δήλωσε ο Κάαμπι στους FT.

Μια δραματική πρόβλεψη ήρθε για στόματος του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ: όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Περσικό Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός ολίγων εβδομάδων εάν συνεχιστεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο θα εκτοξευτεί στα 150 δολ. το βαρέλι.

«Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που θα συνεχιστεί η κατάσταση. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε ο Κατάρ Σάαντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξη στους Financial Times.

«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί», είπε. «Η τιμή της ενέργειας θα αυξηθεί για όλους. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», προειδοποίησε ο Καάμπι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι αν ο πόλεμος σταματήσει αμέσως, θα χρειαστούν «εβδομάδες ή μήνες» προκειμένου το Κατάρ να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο αποστολής πετρελαίου.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξακολούθησε να εξαπολύει πλήγματα σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η παραγωγή LNG αντιστοιχεί περίπου στο 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού και παίζει μεγάλο ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης τόσο στις ασιατικές όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αν και δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Κατάρ, οι συνέπειες στις παράκτιες επιχειρήσεις αναθεωρούνται ακόμη, είπε ο Κάαμπι στην εφημερίδα.

Στον «πάγο» η QatarEnergy

Ο Καάμπι, ο οποίος είναι επίσης CEO της QatarEnergy, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, δήλωσε στους FT ότι το έργο επέκτασης του North Field της εταιρείας θα καθυστερήσει την πρώτη παραγωγή. «Σίγουρα θα καθυστερήσει όλα τα σχέδια επέκτασής μας», είπε. «Αν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα, ίσως η επίπτωση να είναι ελάχιστη, αν είναι σε έναν ή δύο μήνες, θα είναι τελείως διαφορετικό».

Το έργο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει την παραγωγή στα μέσα του 2026.

Ο Καάμπι προέβλεψε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι σε δύο έως τρεις εβδομάδες εάν τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποίά είναι η πιο ζωτική οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο Καάμπι αναμένει επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα αυξηθούν στα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες.