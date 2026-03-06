Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ο Τραμπ καλεί τις ιρανικές κουρδικές δυνάμεις να πολεμήσουν

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση.

Διευρύνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τη διάρκεια της σύρραξης να παραμένει αβέβαιη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τις δυνάμεις των ιρανών Κούρδων που βρίσκονται στο Ιράκ, ενώ το Αζερμπαϊτζάν προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για τη στοχοθέτησή του από ιρανικούς πυραύλους.

Σε μια δραματική τροπή των επιχειρήσεων, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την έναρξη αεροπορικών επιθέσεων «ευρείας κλίμακας» στην καρδιά της Τεχεράνης. Η επιχείρηση στοχοποιεί υποδομές του ιρανικού κράτους, με την ισραηλινή ηγεσία να κηρύσσει επίσημα μια «νέα φάση» στον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με απώτερο στόχο τη συνολική «διάλυση του καθεστώτος».

Ιρανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η κρατική τηλεόραση IRIB, έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για σειρές εκρήξεων σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, ιδίως στο ανατολικό και στο δυτικό της τμήμα. Παράλληλα, σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, διεξήχθησαν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, σε χωριό στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και στη νότια συνοικία της Βηρυτού.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική διάσταση της σύγκρουσης οξύνεται, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει ανοιχτά στο θέμα της διαδοχής του Αλί Χαμενεΐ (ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου), αποκλείοντας τον γιο του εκλιπόντος ηγέτη. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, εμφανίζεται ανένδοτη, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης ή κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή των μαχών», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαιώνοντας πως οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών προκειμένου «να διεξάγουν αυτή την εκστρατεία για όσο χρειαστεί».

Καμιά «διαπραγμάτευση»

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση. «Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας κι εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην ακόλουθη φάση της επιχείρησης», υποστήριξε σε δηλώσεις του που αναμεταδόθηκαν απευθείας τηλεοπτικά.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση». Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός», ούτε «διαπραγματεύσεις».

Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ. Στη μεγαλούπολη ακούστηκαν χθες βράδυ εκρήξεις. Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.

Ενώ το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών. Ο ισραηλινός στρατός διατάχτηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Το μέτωπο του Λιβάνου και η ανθρωπιστική κρίση

Η σύγκρουση επεκτείνεται με σφοδρότητα και στον Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την περαιτέρω προέλαση των δυνάμεών του στον νότο, ενώ η Βηρυτός βρέθηκε υπό καθεστώς απόλυτου πανικού έπειτα από άνευ προηγουμένου διαταγή του Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι νότιας συνοικίας της πρωτεύουσας, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολά. Σχηματίστηκαν σχεδόν αμέσως τεράστιες ουρές αυτοκινήτων.

Μερικές ώρες αργότερα ο τομέας έγινε στόχος βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός «πολύ σφοδρού», σύμφωνα με το ANI, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να πλήττει «υποδομές της Χεζμπολά». Πρέπει να γίνει «το παν» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο Λίβανος «να συρθεί ξανά στον πόλεμο», είπε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χθες, έπειτα από έκκληση του ομολόγου του Ζοζέφ Αούν. Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ως χθες βράδυ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 123 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 683 από τη Δευτέρα.

Απώλειες: Τουλάχιστον 123 νεκροί στον Λίβανο από τη Δευτέρα.

Πλήγματα: Βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, την Μπααλμπέκ και τη νότια Βηρυτό.

Περιφερειακή ανάφλεξη και οικονομική ασφυξία

Η απάντηση του Ιράν παραμένει ενεργή, με επιθέσεις drones και πυραύλων να αναφέρονται προς το Τελ Αβίβ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Στο Μπαχρέιν, οι επιθέσεις έπληξαν αστικές υποδομές, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δηλώνουν έτοιμοι να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή.

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι ήδη αισθητές:

Στενά του Ορμούζ: Παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, αποκόπτοντας το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ναυτικές απώλειες: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη βύθιση 30 ιρανικών πλοίων από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Απολογισμός: Το πρακτορείο IRNA αναφέρει 1.230 νεκρούς στο Ιράν, αριθμός που μένει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Στο Ιράν, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για 1.230 νεκρούς--το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν χθες πως έχουν βυθίσει 30 πλοία του Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Σε άλλον άξονα στρατηγικής σημασίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, διεμήνυσαν πως έχουν το «δάκτυλο στη σκανδάλη» και είναι «έτοιμοι» να εμπλακούν «ανά πάσα στιγμή».

Το Αζερμπαϊτζάν ετοιμάζεται για αντίποινα

Το Αζερμπαϊτζάν προετοιμαζόταν χθες για αντίποινα, αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορά του και τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους στο θύλακα του Ναχτσιβάν.

«Δεν θα ανεχθούμε αυτή την απρόκλητη πράξη τρομοκρατίας και επίθεσης εναντίον του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του.

Το Ιράν, το οποίο έχει μια σημαντική μειονότητα Αζέρων, αρνήθηκε πως στοχοθέτησε τη γείτονά του.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ προειδοποίησε σήμερα τους ισραηλινούς κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της λιβανικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εκτοπισμού που πραγματοποιείται δεν θα περάσουν χωρίς αντίδραση», υπογράμμισε η Χεζμπολάχ σε μήνυμα στα εβραϊκά που ανήρτησε στο κανάλι της στο Telegram.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία θα παράσχει τεθωρακισμένα οχήματα και άλλη υποστήριξη για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Επάρκεια πυρομαχικών

Ο Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποιος ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση ανατολή, δήλωσαν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ έχουν αρκετά πυρομαχικά για να συνεχίσουν επ' αόριστον τους βομβαρδισμούς τους.

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε αυτό, πράγμα που αποτελεί πραγματικά κακό υπολογισμό», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους στο επιτελείο της Κεντρικής Διοίκησης στη Φλόριντα. «Το πυρομαχικά μας είναι πλήρως επαρκή και η θελησή μας χαλύβδινη».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι τώρα πλήξει τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεγέθους αεροπλανοφόρου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Βομβαρδιστικά B-2 έριξαν δεκάδες βόμβες διείσδυσης με στόχο υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, ενώ βομβαρδισμοί στοχοθέτησαν επίσης ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ert news