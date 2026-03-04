Γαλλία: Η υπουργός Ενέργειας αναμένει «μικρή αύξηση μερικών λεπτών» στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Η Γαλλίδα Υπουργός Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένει βραχυπρόθεσμα «μικρή αύξηση μερικών λεπτών» στις τιμές των καυσίμων.

Η υπουργός Ενέργειας και κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας Μοντ Μπρεζόν δήλωσε σήμερα ότι εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένει βραχυπρόθεσμα «μικρή αύξηση μερικών λεπτών» στις τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Γαλλίδα υπουργό δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας καυσίμων στο βαθμό που τα υπάρχοντα αποθέματά είναι σημαντικά και οι εισαγωγές από εναλλακτικές πηγές συνεχίζονται κανονικά.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η τιμή του φυσικού αερίου στην Γαλλία αυξήθηκε από το περασμένο Σάββατο κατά 5 λεπτά και της βενζίνης κατά 10 λεπτά, είπε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγορές ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ενσωματώσει τις προβλέψεις τους για τις εξελίξεις.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι η παρούσα φάση δεν προσφέρεται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και την υιοθέτηση μέτρων, διευκρινίζοντας ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την χρονική διάρκεια της κρίσης.

