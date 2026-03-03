Μέση Ανατολή: Περιορισμένος αριθμός πτήσεων - Σε εξέλιξη επιχειρήσεις εκκένωσης

Η κατάσταση παραμένει, εντούτοις, δύσκολη και ενδεχομένως επικίνδυνη, με το Κατάρ να λέει σήμερα πως απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του.

Εμπορικά αεροσκάφη ξεκίνησαν εκ νέου τις πτήσεις, σε περιορισμένο αριθμό, σήμερα, σε ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής, απ’ όπου ειδικά δρομολόγια οργανώνονται με στόχο τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί από τον πόλεμο, ο οποίος έχει προκαλέσει την ακύρωση 19.000 πτήσεων σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Η κατάσταση παραμένει, εντούτοις, δύσκολη και ενδεχομένως επικίνδυνη, με το Κατάρ να λέει σήμερα πως απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του.

Περιορισμένος αριθμός

Μετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν που άρχισε το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον μοναρχιών του Κόλπου και του Ισραήλ, οι εναέριοι χώροι πολλών χωρών έκλεισαν και πτήσεις ακυρώθηκαν κατά χιλιάδες. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο πάροχο δεδομένων Cirium, τουλάχιστον 19.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το διάστημα μεταξύ Σαββάτου πρωί και Τρίτης στη Μέση Ανατολή, ήτοι σχεδόν το 55% των δρομολογίων που αρχικά προβλέπονταν.

Η εταιρεία Cirium υπολογίζει πως οι πτήσεις με προορισμό ή εντός αυτής της περιοχής αντιπροσωπεύουν περίπου 900.000 θέσεις αεροσκαφών την ημέρα, κάτι που σημαίνει πως ο αριθμός των επιβατών που έχουν επηρεαστεί θα μπορούσε ήδη να προσεγγίζει τα δύο εκατομμύρια. Το ποσοστό ακυρώσεων ανήλθε σε 80% κατά μέσο όρο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο παγκοσμίως σε όγκο επιβατών, το Ντουμπάι (DXB).

Οι διαχειρίστριες εταιρείες του DXB και του γειτονικού αεροδρομίου του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν μια «περιορισμένη» επανέναρξη της δραστηριότητάς τους χθες το βράδυ και ορισμένες πτήσεις απογειώθηκαν από τα ΗΑΕ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον διαδικτυακό χάρτη του ιστότοπου Flightradar24, ακόμα κι αν κατευθύνθηκαν αμέσως νότια, μακριά από τον Κόλπο.

Ο πίνακας αναχωρήσεων και αφίξεων στο DXB εξακολουθεί να δείχνει μια μεγάλη πλειονότητα ακυρωθέντων πτήσεων. Μεταξύ των αεροσκαφών που κυκλοφορούν από ή προς το αεροδρόμιο βρίσκονται αεροπλάνα των Εμιράτων, της ρωσικής εταιρείας Aeroflot ή της εταιρείας χαμηλού κόστους FlyDubai. Στην Ιορδανία, πολλά αεροσκάφη της εταιρείας Royal Jordanian απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν σήμερα από το αεροδρόμιο του Αμάν, όμως ακολούθησαν τη νότια διαδρομή προκειμένου να αποφύγουν τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Πτήσεις συνεχίζουν να εκτελούνται από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και οι εναέριοι χώροι αυτών των κρατών χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν την Ευρώπη ή την Αμερική με την Ασία και την Ωκεανία. Αντιθέτως, κανένα πολιτικό αεροσκάφος δεν κυκλοφορούσε σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα πάνω από το Ιράκ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Οργανώνονται εκκενώσεις

Πέραν των κλασικών εμπορικών πτήσεων, ειδικά αεροσκάφη θα ναυλωθούν για να απομακρύνουν ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί. «Προετοιμάζουμε ναυλώσεις πτήσεων ώστε οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που χρειάζονται συνοδεία να μπορέσουν, εφόσον χρειαστεί, να επωφεληθούν», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 400.000 Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται στις περίπου 12 χώρες που πλήττονται από τον εν εξελίξει πόλεμο. Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες την αποστολή «όσο το δυνατόν συντομότερα» αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, προκειμένου να επαναπατριστούν τουρίστες «ευπαθών ομάδων».

Η ταξιδιωτική εταιρεία TUI ανέφερε σήμερα πως θα ξεκινήσει τον επαναπατρισμό από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι τουριστών μεταξύ των 5.000 πελατών της που βρίσκονται σε κρουαζιέρα αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη γερμανική ταξιδιωτική Ένωση, περίπου 30.000 Γερμανοί έχουν αποκλειστεί στην περιοχή.

Τρία αεροσκάφη με Ιταλούς που επαναπατρίζονται, δύο από το Άμπου Ντάμπι και ένα από το Μουσκάτ, αναμένεται να προσγειωθούν σήμερα στη Ρώμη ή στο Μιλάνο, σύμφωνα με μια πηγή από τα αεροδρόμια, ενώ 318 Ρουμάνοι μεταφέρθηκαν στη χώρα τους μέσω της Αιγύπτου μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Οάνα Τόιου.

Όπως έγινε γνωστό από τον Ισπανό ομόλογό της Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, «λίγοι παραπάνω από 175 Ισπανοί κατευθύνονται ήδη προς τη Μαδρίτη από το Άμπου Ντάμπι, με μια εμπορική πτήση της Etihad, η άφιξη της οποίας αναμένεται στη Μαδρίτη γύρω στις 19.00 τοπική ώρα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ολλανδικής διπλωματίας Τομ Μπέρεντσεν είπε πως μια πρώτη πτήση της KLM έχει προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ προκειμένου να μεταφέρει Ολλανδούς υπηκόους από τη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίζεται η χώρα αναχώρησης.

Και στην Τσεχία, δύο πτήσεις επαναπατρισμού από τη Smartwings προσγειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Πράγα, με 200 επιβάτες η κάθε μία, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Τρεις ινδικές αεροπορικές εταιρείες (IndiGo, Air India Express και Akasa Air) ανακοίνωσαν, από την πλευρά τους, την επανέναρξη σήμερα ενός περιορισμένου αριθμού πτήσεων από ή προς τη Μέση Ανατολή, με στόχο τον επαναπατρισμό χιλιάδων εγκλωβισμένων επιβατών.

Παράταση αναστολής πτήσεων

Πολλές αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν εκτός της Μέσης Ανατολής έχουν αναστείλει τα δρομολόγια προς την περιοχή.

Μεταξύ αυτών, η Air France παρέτεινε τουλάχιστον έως την Πέμπτη την αναστολή υπηρεσιών προς τέσσερις προορισμούς (Τελ Αβίβ, Βηρυτός, Ντουμπάι και Ριάντ), ενώ η θυγατρική της χαμηλού κόστους Transavia αποφάσισε το ίδιο για τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό, όπως και τις πόλεις Τζέντα και Μεδίνα στη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά της, η Norwegian ανακοίνωσε σήμερα πως παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της με το Ντουμπάι έως τη 10η Μαρτίου, ενώ η Finnair έκανε το ίδιο με την Ντόχα έως την 29η Μαρτίου και το Ντουμπάι έως την 28η Μαρτίου.

Η πολωνική εταιρεία LOT ανακοίνωσε πως δεν εξυπηρετεί πλέον το Ντουμπάι, το Ριάντ και το Τελ Αβίβ τουλάχιστον έως την 4η, 8η και 15η Μαρτίου, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ