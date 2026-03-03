Χρηματιστήριο Αθηνών: Το χειρότερο διήμερο από το «Liberation Day»

Σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις της τελευταίας δεκαετίας υποχρεώθηκε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης, με ιλιγγιώδη τζίρο 678 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο διημέρου το ΧΑ βιώνει τις μεγαλύτερες απώλειες από τον περσινό Απρίλιο, όταν οι αγορές κινούνταν υπό την επήρεια του σοκ των αμερικανικών δασμών.

Σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις της τελευταίας δεκαετίας υποχρεώθηκε την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας και, μάλιστα, με ιλιγγιώδη τζίρο που έφτασε τα 678 εκατ. ευρώ.

Η χθεσινή αντίδραση των διεθνών αγορών -συμπεριλαμβανομένης της Λεωφόρου Αθηνών- αποδεικνύεται… συγκρατημένη, καθώς επενδυτές και αναλυτές καλούνται να αξιολογούν συνεχώς τον καταιγισμό πληροφοριών από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Αν κάτι μοιάζει βέβαιο αυτή τη στιγμή, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων, είναι ότι η σύγκρουση στο Ιράν πολύ δύσκολα θα περιοριστεί χρονικά. Κάτι που με τη σειρά του εγείρει φόβους για σενάρια που δεν είχε τιμολογήσει η αγορά, ειδικά ως προς την εξέλιξη των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Αν και προς το παρόν οι αναλυτές εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στο σύνολό τους προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που η διαταραχή στην παραγωγή και διακίνηση LNG παραταθεί χρονικά, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές. Χωρίς να αποκλείουν, στο χειρότερο σενάριο, άνοδο των τιμών στην Ευρώπη ακόμα και στα 100 ευρώ/ΜWh.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX βρέθηκε να υποχωρεί έως και άνω του 4%, ενώ Λονδίνο και Παρίσι κατέγραφαν απώλειες περί του 3,3%-3,5%. Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρέθηκε να υποχωρεί, λίγο πριν συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια των συναλλαγών, σε ποσοστό έως και 6,21%, για να ολοκληρώσει στις 2.074,42 μονάδες με πτώση 5,75%.

Αυτή ήταν η δωδέκατη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση για τον Γενικό Δείκτη από τον Μάρτιο του 2016. Ταυτόχρονα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις αρχές του περσινού Απριλίου, όταν οι αγορές κινούνταν υπό την επήρεια του σοκ των αμερικανικών δασμών. Τότε, στο διήμερο 4-7 Απριλίου ο Γενικός Δείκτης είχε υποχωρήσει σε ποσοστό 11,9% με πτώση 200 μονάδων. Χθες και σήμερα ο ΓΔ καταγράφει απώλειες 203 μονάδων υποχωρώντας 8,9%.

Πλέον, η απόδοση του ΓΔ από την αρχή του έτους είναι αρνητική (-2,18%), ενώ το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη των τραπεζών (-1,16%) -παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί να υπεραποδίδει σημαντικά- που σήμερα έκλεισε με πτώση 6,90% στις 2.267,17 μονάδες.

Απολύτως ενδεικτική της τελικής εικόνας στο ταμπλό, το γεγονός ότι το σύνολο των μετοχών σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση έκλεισε στο «κόκκινο», ενώ συνολικά στο ταμπλό μόλις 4 τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 124 που υποχώρησαν και 22 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Ενδεικτικά από τη σύνθεση του FTSE large Cap, η ElvalHalcor υποχώρησε 12,38% στα 3,68 ευρώ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank ακολούθησαν με απώλειες 8,51% και 8,29% αντίστοιχα. Στο -7,94% το κλείσιμο για τη Cenergy, στο -7,89% για τη Viohalco, στο -7,81% για τη Eurobank, στο -7,37% για την Aegean, στο -7,07% η Optima.

Ξεπέρασαν το 6% οι απώλειες για τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-6,88%), ΕΤΕ (-6,67%), Motor Oil (-6,62%), ΟΤΕ (-6,47%), ΔΕΗ (-6,25%), Τρ. Πειραιώς (-6,18%) και ΔΑΑ (-6,13%).

Οι μικρότερες πιέσεις καταγράφηκαν σε Jumbo (-2,24%), Aktor (-2,67%), Coca-Cola HBC (-2,69%), ΟΠΑΠ (-3,03%) και Helleniq Energy (-3,37%).