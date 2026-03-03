Δύο νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ

Τον ορισμό δύο νέων μελών στο Δ.Σ της, το οποίο καθίσταται πλέον εννεαμελές, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ).

Κατόπιν αυτών, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ έχει ως εξής:

-Δημήτριος Πολίτης, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-'Αννα Σαΐπη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων

-Ιωάννης Κωστόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων

-Μαρία Ιωαννίδου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-Μάρθα Καββαθά, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-Αθηνά-Μαρία (Νάγια) Κόλλια, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-Μαρία Σκιαθίτη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

-Ανθούλα (Ανθή) Τροκούδη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τις κυρίες Ν. Κόλλια και Μ. Σκιαθίτη στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και τους ευχόμαστε μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία. Η εξειδίκευση και η εμπειρία τους θα ενισχύσουν σημαντικά την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΤΑΔ και θα συμβάλουν αποδοτικά στον υπό εξέλιξη μετασχηματισμό της εταιρείας. Εργαζόμαστε όλοι από κοινού για τη μεγιστοποίηση της αξίας και την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μας, με στόχο την ανάπτυξη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποδομών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος της κοινωνίας και της χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας».

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ν. Κόλλια:

Η Νάγια (Αθηνά-Μαρία) Κόλλια διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Ξεκίνησε το 1996 ως νομική σύμβουλος στη Γενική Τράπεζα, στη συνέχεια στη Société Generale. Το 2013 ανέλαβε νομική σύμβουλος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και στη συνέχεια ως επικεφαλής νομική σύμβουλος στο τμήμα ακινήτων και μαρινών. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος ΔΣ στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και την Ελληνικόν Α.Ε. Το 2021 επελέγη ως γενική συντονίστρια (CIO) της νεοσύστατης Μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, το PPF, που διενεργούσε διαγωνισμούς έργων για λογαριασμό του δημοσίου κυρίως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 2023 ανέλαβε τη θέση της γενικής γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητη νομική σύμβουλος. Από τον Δεκέμβριο 2024 είναι ανεξάρτητο μέλος ΔΣ του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο ομίλου Fais. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) in International Finance and Banking Law με έπαινο από το University of London (Queen Mary/LSE). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μ. Σκιαθίτη:

Η Μαρία Σκιαθίτη είναι στέλεχος με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της τεχνολογίας, έχοντας διατελέσει σε ρόλους ευθύνης στην Oracle Hellas και στη συνέχεια στην Microsoft σε Ελλάδα, Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (CEE) και Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Έχει αναλάβει θέσεις με πλήρη επιχειρησιακή και οικονομική ευθύνη (P&L), διευθύνοντας οργανισμούς πωλήσεων, υπηρεσιών και οικοσυστημάτων συνεργατών οδηγώντας τους σε ανάπτυξη και υψηλή απόδοση. Ως επικεφαλής υπηρεσιών στη Microsoft Ελλάς και σε περιφερειακό επίπεδο (CEE), ηγήθηκε μετασχηματισμού του οργανισμού, επανασχεδιάζοντας το λειτουργικό μοντέλο και ενισχύοντας τις δυνατότητες υλοποίησης, με αποτελέσματα στην αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα των Microsoft υπηρεσιών και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της πλατφόρμας Cloud. Σε ρόλους EMEA, διαμόρφωσε και υλοποίησε στρατηγικές ανάπτυξης του οικοσυστήματος των συνεργατών, δημιουργώντας κλιμακούμενα μοντέλα και προγράμματα κοινής εμπορικής δράσης, ενισχύοντας τη διακυβέρνηση και επιταχύνοντας τη βιώσιμη αύξηση των πωλήσεων μέσω συνεργατών. Συνδυάζει τεχνολογική γνώση με στρατηγική διορατικότητα και ισχυρό προσανατολισμό στον μετασχηματισμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Έχει σπουδάσει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Πληροφοριακά Συστήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος MBA από το ALBA Business School και Master of Science (M.Sc.), σε Computer Science από το Northeastern University, Boston, US