Πολιτική | Ελλάδα

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε νωρίτερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Λίβανος
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider