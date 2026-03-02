Ειδήσεις | Ελλάδα

Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι

Αμέσως αποκλείστηκε το σημείο και κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Φαγητό αποδείχτηκε ότι περιείχε «ύποπτο» πακέτο, που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές το μεσημέρι στο Χαλάνδρι και «εξουδετερώθηκε» με ελεγχόμενη έκρηξη λίγο μετά τις 14.00.

Το πακέτο, που έφερε ετικέτα εταιρείας διανομής έτοιμου φαγητού, βρέθηκε από διερχόμενο στην οδό Τζαβέλα, έξω από γραφείο του ρωσικού προξενείου, ο οποίος θεώρησε ότι ήταν ύποπτο και κάλεσε την Αστυνομία.

Αμέσως αποκλείστηκε το σημείο και κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Όπως αποδείχτηκε επρόκειτο πράγματι για φαγητό και ο συναγερμός έληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

