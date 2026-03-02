Σαουδική Αραβία: Θα στοχεύσουμε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν επιτεθούν συντονισμένα στην Aramco

Μια «συντονισμένη» ιρανική επίθεση στις πετρελαϊκές υποδομές στη Σαουδική Αραβία μπορεί να προκαλέσει στρατιωτική απάντηση από την πλευρά του Ριάντ, προειδοποίησε σήμερα πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Το Ριάντ θα στοχεύσει «ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», αν η Τεχεράνη εξαπολύσει «συντονισμένη επίθεση κατά της Aramco», του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, σημείωσε η πηγή αυτή στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ