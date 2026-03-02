Ειδήσεις | Διεθνή

Τέταρτος νεκρός Αμερικανός στρατιώτης από τις επιθέσεις στο Ιράν

Επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στην Τεχεράνη / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο στρατιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Και τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπως έκανε γνωστό το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Ο στρατιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

Χθες, η CENTCOM ανακοίνωσε πως τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

