Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους Πρέσβεις: Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.