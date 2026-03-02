Φυσικό αέριο: Πάνω από 47 ευρώ το TTF μετά την διακοπή παραγωγής LNG από την QatarEnergy

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, που γνώριζε από το πρωί σημαντική αύξηση, εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση της QatarEnergy, της κρατικής ενεργειακής εταιρείας, ότι σταματά την παραγωγή του LNG έπειτα από επίθεση με ιρανικά drone.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, που γνώριζε από το πρωί σημαντική αύξηση, εκτινάχθηκε περισσότερο από 50% μετά την ανακοίνωση της QatarEnergy, της κρατικής ενεργειακής εταιρείας, ότι σταματά την παραγωγή του LNG έπειτα από επίθεση με ιρανικά drone.

Στις 14:30 ώρα Ελλάδος, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφαν αύξηση άνω του 48% στα 47,320 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο 2025 (+52,38% στα 47,700 ευρώ).

Πάντως, παραμένει πολύ μακριά από τα επίπεδα στα οποία είχε φθάσει το 2022, αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Σημειώνεται πως νωρίτερα η Goldman Sachs χτύπησε «καμπανάκι», σημειώνοντας ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημειώσουν σημαντική αύξηση έως και 130% εάν υπάρξουν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Μια διακοπή ενός μήνα θα μπορούσε, να οδηγήσει σε άνοδο των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου αλλά και της spot τιμής LNG έως και κατά 130%, όπως αναφέρει η επενδυτική τράπεζα.

Σε ένα ακόμη πιο δυσμενές σενάριο, όπου η παύση της διακίνησης μέσω του Στενού θα παραταθεί πέραν των δύο μηνών, οι ευρωπαϊκές τιμές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (περίπου 35 δολάρια/mmBtu).