Κοντογεώργης για Μέση Ανατολή: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των Ελλήνων

Στις διεθνείς και ευμετάβλητες εξελίξεις και στον ρόλο της Ελλάδας αναφέρθηκε στη συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Παρακολουθούμε στενά και με κάποια ανησυχία τις εξελίξεις. Φυσικά, βέβαια, χρειάζεται ψυχραιμία. Για την κυβέρνηση προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων [που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές], όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με τη διάνοιξη του εναερίου χώρου» είπε και συμπλήρωσε ότι ήδη πραγματοποιείται η καταγραφή των Ελλήνων που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή στάση ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, καθώς έχει αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην περιοχή. Ωστόσο, ο υφυπουργός ήταν καθησυχαστικός: «Βρισκόμαστε σε συντονισμό με την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών και ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που απαιτούνται και προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται υπερβολική ανησυχία και με ψυχραιμία πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις των επόμενων ημερών. Ό,τι χρειάζεται να γίνει για την ασφάλεια της χώρας, γίνεται».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ελλάδας, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι «η χώρα μας συνομιλεί ισότιμα, αξιόπιστα και αδιαμεσολάβητα τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις Αραβικές χώρες, ένα κεκτημένο που αναβαθμίζει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή. Αρχή της χώρας μας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στα ατομικά δικαιώματα».

Λόγω της ευμετάβλητης φύσης των εξελίξεων, ο υφυπουργός ανέφερε ότι χρειάζεται μία εγκράτεια στις εκτιμήσεις, ώστε να προφυλάσσεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ενημέρωσης των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσεις, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι «κανείς δε μπορεί να μιλήσει με σιγουριά, καθώς τέτοιου είδους επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τον χρόνο και την ένταση της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι σταθεροποιημένη και κάνουμε τα κουμάντα μας». Κλείνοντας ανέφερε ότι ήδη πραγματοποιούνται έλεγχοι στην αγορά και στα πρατήρια υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας, ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ