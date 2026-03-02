Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ

Newsroom
Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ
Ο Χαμενεΐ δολοφονήθηκε μαζί με άλλα επτά «ανώτερα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, που είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης».

Η εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήρθε ύστερα από δεκαετίες συλλογής πληροφορίων από τις μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ, με την άμεση ενίσχυση, σε υλικοτεχνικό επίπεδο και ανθρώπινο δυναμικό, από την αμερικανική CIA και τις αμερικανικές μυστικές Υπηρεσίες.

Ο Χαμενεΐ δολοφονήθηκε μαζί με άλλα επτά «ανώτερα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, που είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης» αλλά και δεκάδες μέλη της οικογένειάς του και πρόσωπα του στενού του κύκλου, σε σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις διάρκειας 60 δευτερολέπτων, όπως ενημέρωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ιράν
