Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG μετά από ιρανικές επιθέσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG μετά από ιρανικές επιθέσεις
Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ.

Σε διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της, προχωρά η Qatar Energy, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ, η Qatar Energy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παράγωγων προϊόντων», ανακοίνωσε η εταιρεία σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις και ιρανικά αντίποινα στην περιοχή συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οδηγώντας σε προληπτικό κλείσιμο εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Επίσης, αποφασίστηκε μερική αναστολή της παραγωγής πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν και σε πολλά μεγάλα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άλμα για το πετρέλαιο: Κίνδυνος εκτίναξης στις τιμές βενζίνης και θέρμανσης - Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Με κομμένη ανάσα - Η αμήχανη ΕΕ - Τα δύσκολα για τη Ναυτιλία

Μέση Ανατολή: Κρίσιμη Δευτέρα για αγορές και ελληνική οικονομία

tags:
LNG
Κατάρ
Φυσικό Αέριο
Ιράν
Επίθεση
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider