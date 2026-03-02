Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG μετά από ιρανικές επιθέσεις

Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ.

Σε διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της, προχωρά η Qatar Energy, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ, η Qatar Energy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παράγωγων προϊόντων», ανακοίνωσε η εταιρεία σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις και ιρανικά αντίποινα στην περιοχή συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οδηγώντας σε προληπτικό κλείσιμο εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Επίσης, αποφασίστηκε μερική αναστολή της παραγωγής πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν και σε πολλά μεγάλα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου.