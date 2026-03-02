Άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για Μ. Ανατολή ζητά ο Ανδρουλάκης

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία».

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία».

«Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.

Το μήνυμα πως δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες, εξέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση στη Σούδα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Για δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο ένταξης της χώρας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, ο ίδιος απάντησε πως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδας.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί η κυβέρνηση για ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας και τι μέτρα λαμβάνονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας και πως παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη.