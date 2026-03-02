Ισραηλινή πρεσβεία: Η Ελλάδα εντός εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Όπως προκύπτει από τον χάρτη της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα, εκτός ζώνης κινδύνου είναι η Γαλλία και η Γερμανία.

Σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- δύναται να φτάσουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ισραηλινή πρεσβεία στην χώρα μας.

Σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσε η πρεσβεία του Ισραήλ στο X, η Ελλάδα εντάσσεται στην «κόκκινη περιοχή» του εύρους του βεληνεκούς των πυραύλων της Τεχεράνης.

Εκτός της χώρας μας, στο «στόχαστρο» βρίσκονται επίσης τα παράκτια της Ιταλίας, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Σλοβακία, η «μισή» Τσεχία, η «μισή» Αυστρία και η «μισή Πολωνία.

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη» αναφέρεται στην ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στο X.

