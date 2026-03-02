Ιράν: Απουσία Χαμενεΐ, ο Λαριτζανί αναδεικνύεται σε ρυθμιστή εξουσίας

Ο βετεράνος Ιρανός πολιτικός Αλί Λαριτζανί δήλωσε την Κυριακή ότι θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Χαμενεΐ.

Ο βετεράνος Ιρανός πολιτικός Αλί Λαριτζανί δήλωσε την Κυριακή ότι θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από αεροπορική επιδρομή. Ο ίδιος επανεμφανίστηκε πέρυσι ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην ιεραρχία ασφαλείας.

Διορισμένος τον Αύγουστο ως Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (SNSC), ο Λαριτζανί κατείχε ανώτερες θέσεις καθ' όλη τη διάρκεια μιας καριέρας που χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στον Χαμενεΐ και φήμη για ρεαλιστικές σχέσεις με τις συχνά αντίπαλες παρατάξεις του συστήματος.

Ο Λαριτζανί έχει διαχειριστεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, από τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις μέχρι τους περιφερειακούς δεσμούς της Τεχεράνης και τη βίαιη καταστολή των εσωτερικών αναταραχών.

Παράλληλα, επέβλεπε τις προσπάθειες του Ιράν να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες - μόλις ένα μήνα αφότου η Ουάσινγκτον του επέβαλε κυρώσεις τον Ιανουάριο για φερόμενη διεύθυνση μιας θανατηφόρας καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να λεηλατήσουν και να διαλύσουν το Ιράν και προειδοποίησε «αποσχιστικές ομάδες» για σκληρή απάντηση σε περίπτωση που επιχειρήσουν οποιαδήποτε ενέργεια, μετέδωσε την Κυριακή η κρατική τηλεόραση, σχεδόν 24 ώρες αφότου ξεκίνησαν ένα κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η στάση του για τα πυρηνικά

Ο Λαριτζανί έχει δηλώσει στο παρελθόν πως το ζήτημα των πυρηνικών είναι «επιλύσιμο», αναφερόμενος στην ανησυχία των ΗΠΑ πως το Ιράν «δεν θα έπρεπε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα αντικυβερνητικής οργής τον Ιανουάριο, ο ρόλος του στο συμβούλιο ασφαλείας του Ιράν καταδικάστηκε από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που περιγράφει λεπτομερώς τις κυρώσεις εναντίον του ίδιου και άλλων αξιωματούχων σε απάντηση στην καταστολή, ο Λαριτζανί ήταν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταστολή της σειράς διαδηλώσεων που σάρωσαν το Ιράν τον Ιανουάριο.

«Ο Λαριτζανί ήταν ένας από τους πρώτους Ιρανούς ηγέτες που ζήτησαν βία ως απάντηση στα νόμιμα αιτήματα του ιρανικού λαού», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν ότι ο Λαριτζανί ενήργησε κατ' εντολή του Χαμενεΐ. Ταυτόχρονα, ο Ιρανός αξιωματούχος καταδίκασε τις ένοπλες ενέργειες του Ισραήλ, του μεγαλύτερου εχθρού της ισλαμικής δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν ότι το Ιράν φιλοδοξεί να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι καθαρά ειρηνικό.

Οι σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Λαριτζανί προειδοποίησε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί».

«Επειδή από τη στιγμή που θα ανακαλύψεις μια τεχνολογία, δεν μπορούν να σου την πάρουν», δήλωσε στο PBS Frontline τον Σεπτέμβριο του 2025. «Είναι σαν να είσαι ο εφευρέτης κάποιας μηχανής και η μηχανή να σου έχει κλαπεί. Μπορείς ακόμα να την ξαναφτιάξεις».

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές επισκέψεις στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή αμυντική σημασία με τη Ρωσία. Ο ίδιος είχε επίσης αναλάβει την εκτέλεση σειράς διαπραγματεύσεων με την Κίνα, οι οποίες οδήγησαν στη σύναψη 25ετούς συνεργασίας των δυο χωρών το 2021.

Φώτο: Getty Images