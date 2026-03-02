Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες

Για την αεράμυνα της χώρας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν γίνεται καμία συζήτηση επιχειρησιακών ζητημάτων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση στη Σούδα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Για δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο ένταξης της χώρας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, ο ίδιος απάντησε πως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδας.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί η κυβέρνηση για ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας και τι μέτρα λαμβάνονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας και πως παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη.

Για τη διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Aramco στη Σαουδική Αραβία και αν υπάρχει κίνδυνος για τους Έλληνες στρατιώτες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας έγινε επίθεση αλλά δεν κινδύνευσε κανένας από το προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, ούτε αμυντικό υλικό.

Για τον αριθμό των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή είπε πως δεν είναι όλοι οι πολίτες στον ίδιο κίνδυνο και σημείωσε πως όσοι αιτηθούν να επαναπατριστούν και μόλις αυτό καταστεί εφικτό θα κάνει η πολιτεία τα αδύνατα δυνατά στο συντομότερο χρονικό διάστημα. «Αυτή τη στιγμή η διαδικασία συντονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Επιχειρησιακά δεν θα πω κάτι περισσότερο», σημείωσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα να μην συμμετέχει η Σούδα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η χώρα βάζει πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης και δίνει έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών. «Ευτυχώς που η χώρα μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο έχει μια κυβέρνηση που έχει προνοήσει, έχει ψηλώσει τη χώρα, έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και δεν έχει κυβέρνηση που αποτελείται από διάφορους ιδεοληπτικούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν μικροπολιτική», συμπλήρωσε ενώ για τη Σούδα σημείωσε ότι «απάντησε το υπουργείο άμυνας στα fake news».

Σχετικά με δημοσίευμα της Καθημερινής για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή στην αντιπολίτευση αν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. «Εξεδόθη μια διάταξη η οποία υπογράφεται από ανώτατους δικαστές που έθεσε στο αρχείο την υπόθεση ως προς την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών και παρέπεμψε 4 ιδιώτες. Για το παράνομο λογισμικό η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση και κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Εφόσον κάποιος εμπιστεύεται την δικαιοσύνη θα πρέπει να την εμπιστεύεται εν συνόλω. Το κράτος θεσμικά πήρε όλες τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οφείλαμε αναλαμβάνοντας και όλη την πολιτική ευθύνη. Αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους. Η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση σε πρώτο βαθμό απολύτως σεβαστή», πρόσθεσε. «Δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο από τη στιγμή που την υπόθεση έχει αναλάβει η δικαιοσύνη», ανέφερε απαντώντας σε άλλη παρεμφερή ερώτηση. «Δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση, είναι ψευδές. Η ΕΥΠ έχει δώσει ενημέρωση. Ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει», απάντησε σε ερώτηση γιατί η ΕΥΠ δεν έχει ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Για την υπόθεση των Τεμπών και σε ερώτηση αν θα σταλούν δικηγόροι ενάντια στους συγγενείς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως η ερώτηση έχει απαντηθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ερωτηθείς για περιστατικά αστυνομικών κατά διαδηλωτών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως στη μεγάλη εικόνα η ελληνική αστυνομία λειτούργησε υποδειγματικά και αναφέρθηκε στον αριθμό των προσαγωγών και συλλήψεων.

Σχετικά με ανακοίνωση της αρχής ελέγχου του καταναλωτή περί ελέγχων στην αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι άλλο πράγμα το κέρδος και άλλο η αισχροκέρδεια. «Αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται μια απότομη αύξηση των τιμών. Έκανε πολύ καλά η ανεξάρτητη αρχή και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση για να προειδοποιήσει. Άλλο να υπάρχει πραγματικός λόγος και άλλο να αυξάνει κανείς τους ελέγχους προληπτικά. Οφείλουν οι αρχές στο κράτος να δράσουν και να προβούν σε αυστηρούς ελέγχους», τόνισε.

Για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην Καθημερινή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι αποδομήθηκαν οι ισχυρισμοί του υπουργού Εξωτερικών και καθηγητή κ. Γεραπετρίτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η πρώτη βουλή είναι η προτείνουσα. Οι βουλευτές θα καταγράψει η ιστορία αν επιθυμούν να αναθεωρηθούν αυτά τα άρθρα ή όχι. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να δεσμευτεί η πλειοψηφία εφόσον είναι πλειοψηφία για την κατεύθυνση των άρθρων. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα σύνθεση, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν πάνω από 180 ψήφους. Υπάρχει μία δυνατότητα, ιστορική ευκαιρία, να προχωρήσουν αλλαγές και σε μεγάλες στα οποία ελπίζω ότι συμφωνούμε τώρα μπορούμε και έχουμε τους 180. Ποιος εγγυάται, ποιος λέει ότι την επόμενη φορά θα έχουμε πάλι 180;».

Για το ενδεχόμενο επίσκεψης του πρωθυπουργού στα Σκόπια απάντησε πως δεν γνωρίζει για τέτοια επίσκεψη. «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός», απάντησε σε ερώτηση για το χρόνο των εκλογών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Η ελληνική Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους, όταν αυτός καταστεί εφικτός, καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής.

Πρέπει να επισημανθεί για να καταστεί απολύτως κατανοητό ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Έως και τώρα, ο εναέριος χώρος της περιοχής παραμένει κλειστός στην συντριπτική πλειοψηφία του. Σε χώρες που υπάρχουν Έλληνες και λιγότεροι περιορισμοί πτήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει -ακόμη και εντός της ημέρας- πτήσεις επαναπατρισμού.

Έως τότε, παρακαλούνται οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και των Αρχών του εξωτερικού, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τους.

Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και έδωσε σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ιδιαίτερα περίπλοκης αυτής κρίσης. Αυτή την ώρα, την ίδια σύσκεψη πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός.

Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας, λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη, αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα (Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες. Το πρόβλημα αυτό υφίσταται για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές. Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα.

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα λόγια στερεύουν απέναντι στην τραγωδία που βιώνουν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων. Στο πάνδημο αίτημα: «ποτέ ξανά» ανταποκρινόμαστε, ως οφείλουμε, με πράξεις.

Στόχος και υποχρέωση της Κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα τρένα. Το τρίπτυχο της αλλαγής που επιχειρούμε στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο είναι: νέα υποδομή - νέα τρένα - νέοι σταθμοί. Τα έργα και στα τρία αυτά μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλαπλά ορόσημα ολοκλήρωσης εντός του 2026 και του 2027.

Ήδη, έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο:

-Υπεγράφησαν και ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του κεντρικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ETCS on board σε όλα τα τρένα.

-Έγινε η παραγγελία νέων τρένων, αξίας 308 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, η Ελλάδα θα έχει νέα τρένα μετά από 20 και πλέον χρόνια.

-Αποκτήσαμε νέες δικλείδες ασφαλείας με το railway.gov.gr και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού.

-Ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης Δημοσίου - Hellenic Train, με αποτέλεσμα περισσότερες επενδύσεις και αυστηρότερες ρήτρες.

-Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τον σιδηρόδρομο 5220/25. Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπονται -μεταξύ άλλων- τα εξής:

* Θεσπίστηκε συνολική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του σιδηροδρόμου.

* Καταργήθηκε η μονιμότητα στον ΟΣΕ.

* Επιβάλλονται αυστηρές ποινές για σοβαρά λάθη προσωπικού ασφαλείας.

-Άλλαξαν οι Διοικήσεις σε ΟΣΕ, ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ΡΑΣ.

-Μπήκε τέλος στο «μπαλάκι ευθυνών» μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ - ΓΑΙΑΟΣΕ - ΟΣΕ και η εταιρεία λειτουργεί, πλέον, ενιαία.

-Ολοκληρώθηκε το braingain.ose.gr, με πάνω από 300 αιτήσεις. Ο νέος ΟΣΕ στελεχώνεται με Έλληνες του εξωτερικού με σιδηροδρομική εμπειρία.

-Άλλαξε ο απαρχαιωμένος τρόπος εκπαίδευσης και οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται, πλέον, με προσομοιωτή για το ETCS.

-Ξεκίνησε η διαδικασία για την κατασκευή περίφραξης αποτροπής πρόσβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σε τρεις τοποθεσίες, όπου υπάρχουν συχνά φαινόμενα βανδαλισμών, κλοπών και λοιπών φθορών.

Η αλήθεια θα λάμψει και θα αποδοθούν ευθύνες με αυστηρό και αμερόληπτο τρόπο, όχι από αυτόκλητους δικαστές, ούτε από τα επικίνδυνα «τηλεδικαστήρια» αλλά αποκλειστικά και μόνο από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης η Ελλάδα αποτελεί, πλέον, βασικό συντελεστή στην εξίσωση που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο.

Μέσα στην εβδομάδα υπογράφηκαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες στην Ουάσιγκτον από την Atlantic SEE LNG Trade, που αποτελεί κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Οι συμφωνίες αφορούν στην πώληση αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στις αγορές του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου.

Η διασφάλιση σταθερών ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου κόμβου ενεργειακής ασφάλειας. Η σημασία τους αναγνωρίστηκε και στην κοινή δήλωση των 22 χωρών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Λευκού Οίκου.

Από την έναρξη λειτουργίας της στις 21 Οκτωβρίου 2024 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2.159, με 598 κατηγορούμενους να προφυλακίζονται.

Αποδομήθηκαν, συνολικά, 173 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, που, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιούνταν: στη διακίνηση ναρκωτικών, στη διάπραξη ληστειών, κλοπών και απατών, στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και καυσίμων, στη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και στην εμπορία ανθρώπων, σε αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο και σε οικονομικά εγκλήματα.

Βάσει εκτιμήσεων η δράση των εγκληματικών δικτύων που εξαρθρώθηκαν προκάλεσε ζημία της τάξεως των 354 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα στοιχεία πιστοποιούν πως οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κυβέρνηση, με στόχο τη νομιμότητα παντού, αποδίδουν. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ανταποκρινόμαστε σ' αυτές, ασκώντας το καθήκον της τάξης και της ασφάλειας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη δικαιοσύνη.

Τον Μάρτιο καταγράφηκαν ουσιαστικές μειώσεις στα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την Παρασκευή. Σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών χονδρικής τον Φεβρουάριο κατά 27% περίπου, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν σε σημαντικές αναπροσαρμογές προς τα κάτω.

Ο βασικός πάροχος (ΔΕΗ) μείωσε το πράσινο και το κίτρινο τιμολόγιό του σε ποσοστό άνω του 7% και 23% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο ήνα περνώντας άμεσα στους πελάτες του τις μειώσεις που καταγράφηκαν στη χονδρική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πράσινο τιμολόγιο Μαρτίου του βασικού παρόχου είναι κατά 17% χαμηλότερο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Ανάλογες μειώσεις ανακοίνωσαν και οι υπόλοιποι προμηθευτές στο πράσινο τιμολόγιο που κυμαίνονται από 6-34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το πράσινο τιμολόγιο ξεκινά από τα 9,3 λεπτά/kWh.

Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ' ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στα 23,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το 2024.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%.

Αυξήθηκαν τόσο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,7 δισ. ευρώ όσο και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, φθάνοντας τα 9,9 δισ. ευρώ. Τη χώρα μας επισκέφθηκαν 37,98 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αριθμός κατά 5,6% αυξημένος από το 2024.