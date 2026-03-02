Το οπλοστάσιο του Ιράν προκαλεί τρόμο: Βεληνεκές και στρατηγική

Οι αναλυτές άμυνας περιγράφουν την πυραυλική δύναμη του Ιράν ως τη μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή και έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην Τεχεράνη εμβέλεια καθώς δεν διαθέτει μια σύγχρονη αεροπορία.

Η Τεχεράνη αντέδρασε με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Στόχευσε όχι μόνο το Ισραήλ και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή, αλλά και χώρες του Κόλπου.

Πλέον αυτές αντιμετωπίζουν αυτό που οι αναλυτές περιγράφουν ως μια απίστευτα δύσκολη επιλογή: να αντεπιτεθούν και να διακινδυνεύσουν να θεωρηθούν ότι πολεμούν στο πλευρό του Ισραήλ ή να παραμείνουν παθητικές ενώ οι πόλεις τους καίγονται;

Επίσης, η αρχική σύγκρουση θα περιοριστεί σε έναν κύκλο αντιποίνων ή οι επιθετικές δυνατότητες του Ιράν, οι συμμαχικές δυνάμεις και η πίεση στη ναυτιλία και τις ενεργειακές υποδομές θα την μετατρέψουν σε μια παρατεταμένη πολεμική εκστρατεία;

Στην καρδιά αυτού του ερωτήματος βρίσκεται το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, αυτό που μπορεί να προκαλέσει μεγάλα πλήγματα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, όπως τονίζει σε ανάλυσή του το Al Jazeera.

Τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά

Σε αντίθεση με τον 12ήμερο πόλεμο που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025, η δολοφονία του Χαμενεΐ φαίνεται να έπεισε την Τεχεράνη ότι η σύγκρουση είναι μια μάχη για την ίδια την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την Κυριακή, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η αναζήτηση εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων είναι «καθήκον και νόμιμο δικαίωμα» της χώρας, ενώ ο 99χρονος Αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί, ένας από τους κορυφαίους Σιίτες λόγιους στον πλανήτη, κήρυξε επίσημα ιερό πόλεμο (Τζιχάντ) εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αλλά ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους το Ιράν παίρνει αυτή την «εκδίκηση»;

Η πυραυλική δύναμη του Ιράν παίζει ξεχωριστό ρόλο στον τρόπο που πολεμά. Οι αναλυτές άμυνας την περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη και πιο ποικίλη στη Μέση Ανατολή, αφού περιλαμβάνει από βαλλιστικούς μέχρι πυραύλους κρουζ, και έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην Τεχεράνη εμβέλεια καθώς δεν διαθέτει σύγχρονη αεροπορία.

Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας ως τη ραχοκοκαλιά της αποτροπής, εν μέρει επειδή η αεροπορία βασίζεται σε παλιά αεροσκάφη. Οι δυτικές κυβερνήσεις από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι οι πύραυλοι του Ιράν τροφοδοτούν την περιφερειακή αστάθεια, ένας ισχυρισμός που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 2.000 χλμ. (1.243 μίλια) και 2.500 χλμ. (1.553 μίλια). Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο και σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής - αλλά σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ και ορισμένων στην τροχιά του, αυτοί οι πύραυλοι δεν μπορούν να πλησιάσουν τις ΗΠΑ.

Πύραυλοι μικρής εμβέλειας: Το «πρώτο χτύπημα»

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας - περίπου 150-800 χλμ. - κατασκευάζονται για κοντινούς στρατιωτικούς στόχους και γρήγορες περιφερειακές επιθέσεις.

Τα βασικά συστήματα περιλαμβάνουν τις παραλλαγές Fateh: Zolfaghar, Qiam-1 και παλαιότερους πυραύλους Shahab-1/2. Η μικρότερη εμβέλειά τους μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε μια κρίση, καθώς μπορούν να εκτοξευθούν σε συστάδες, καθιστώντας την πρόληψη πιο δύσκολη.

Το Ιράν χρησιμοποίησε αυτό το σενάριο τον Ιανουάριο του 2020, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Ain al-Assad στο Ιράκ, μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, του πιο υψηλόβαθμου στρατηγού της χώρας, από τις ΗΠΑ.

Η επίθεση κατέστρεψε τις υποδομές και τραυμάτισε περισσότερους από 100 Αμερικανούς υπαλλήλους, αποδεικνύοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά πλήγματα.

Πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς: Αλλάζοντας τον χάρτη

Εάν οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας είναι η απάντηση του Ιράν σε μία γρήγορη σύγκρουση εκατέρωθεν, οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς - περίπου 1.500-2.000 χλμ. - είναι αυτοί που μετατρέπουν τα αντίποινα σε μια περιφερειακή εξίσωση.

Συστήματα όπως το Shahab-3, το Emad, το Ghadr-1, οι παραλλαγές Khorramshahr και το Sejjil υποστηρίζουν την ικανότητα του Ιράν να χτυπά πιο μακριά, μαζί με νεότερα μοντέλα όπως το Kheibar Shekan και το Haj Qassem.

Συνολικά, αυτοί οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς θέτουν το Ισραήλ και ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντός εμβέλειας, διευρύνοντας τόσο τη λίστα στόχων του Ιράν όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Κρουζ και drone: Πετούν χαμηλά και δεν εντοπίζονται

Οι πύραυλοι κρουζ πετούν χαμηλά, μπορούν να «αγγίξουν» το έδαφος και συχνά είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν - ειδικά όταν εκτοξεύονται μαζί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Ιράν έχει ευρέως αξιολογηθεί ότι εκτοξεύει πυραύλους κρουζ για επιθέσεις εδάφους και στοχεύσεις κατά πλοίων, όπως οι Soumar, Ya-Ali, οι παραλλαγές Quds, Hoveyzeh, Paveh και Ra’ad. Ο Soumar έχει εμβέλεια 2.500 χλμ.

Τα drones προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πίεσης. Πιο αργά από τους πυραύλους αλλά φθηνότερα και πιο εύκολα στην εκτόξευση σε μεγάλους αριθμούς, τα drone μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενα κύματα για να κάμψουν την αεράμυνα και να διατηρήσουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις σε επιφυλακή για ώρες, όχι λεπτά. Οι αναλυτές λένε ότι αυτή η τακτική κορεσμού είναι πιθανό να κυριαρχήσει περισσότερο εάν η αντιπαράθεση βαθύνει.

Υπόγειες «πόλεις πυραύλων»: Επιβιώνοντας από τα πρώτα χτυπήματα

Ο αριθμός των πυραύλων έχει σημασία, αλλά σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, το βασικό ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορεί το Ιράν να συνεχίσει να εκτοξεύει μετά την απορρόφηση των επιθέσεων.

Η Τεχεράνη έχει περάσει χρόνια ενδυναμώνοντας μέρος του πυραυλικού της προγράμματος σε υπόγειες σήραγγες αποθήκευσης, κρυφές βάσεις και προστατευμένες θέσεις εκτόξευσης σε όλη τη χώρα. Αυτό το δίκτυο δυσκολεύει την ταχεία υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και αναγκάζει τους αντιπάλους να υποθέσουν ότι θα αντέξει ακόμη και από ένα μεγάλο πρώτο κύμα επιθέσεων.

Για τους στρατιωτικούς αναλυτές, αυτή η επιβιωσιμότητα σημαίνει ότι οι αποφάσεις για περαιτέρω πλήγμα στην πυραυλική υποδομή του Ιράν ενέχουν τον κίνδυνο παρατεταμένης σύγκρουσης και όχι μιας σύντομης, αποφασιστικής εκστρατείας.

