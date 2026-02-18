«Άλμα» 8% για τη Moderna μετά τη νέα τροπή με το εμβόλιο γρίπης

Άνοδος 8% σημειώνει η μετοχή της Moderna πριν το άνοιγμα της Wall Street, μετά την είδηση πως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συμφώνησε να επανεξετάσει εμβόλιο της εταιρείας κατά της γρίπης.

Άνοδος 8% σημειώνει η μετοχή της Moderna πριν το άνοιγμα της Wall Street, μετά την είδηση πως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συμφώνησε να επανεξετάσει νέο εμβόλιο της εταιρείας κατά της γρίπης, αναιρώντας μια προηγούμενη απορριπτική της απόφαση, μετά τις τροποποιήσεις που έκανε ο φαρμακευτικός κολοσσός.

Η ανατροπή έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του FDA να μην επανεξετάσει την αίτηση της εταιρείας για το πειραματικό εμβόλιο.

Ο FDA πλέον αποδέχτηκε την αναθεωρημένη προσέγγιση της Moderna, η οποία ζητά πλήρη έγκριση για το εμβόλιο για ενήλικες μεταξύ 50 και 64 ετών ενώ επιτάχυνε την έγκριση για άτομα 65 ετών και άνω, προσθέτοντας ότι θα διεξάγει επίσης μια μελέτη μετά την κυκλοφορία του σε ηλικιωμένους. Η έναρξη της νέας αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου.

Η ρυθμιστική αρχή είχε υπερασπιστεί την αρχική της απόφαση, λέγοντας ότι η εταιρεία θα έπρεπε να είχε χορηγήσει ένα εμβόλιο υψηλότερης ισχύος σε ηλικιωμένους ασθενείς στις κλινικές δοκιμές.

«Εν αναμονή της έγκρισης από τον FDA, προσβλέπουμε στη διάθεση του εμβολίου μας κατά της γρίπης αργότερα φέτος, ώστε οι ηλικιωμένοι της Αμερικής να έχουν πρόσβαση σε μια νέα επιλογή για να προστατευτούν από τη γρίπη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ.