Σε υψηλό πέντε μηνών οι ενάρξεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο

Η άνοδος ήταν γενικευμένη, με αύξηση τόσο των οικοδομικών αδειών για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα.

Σε υψηλό πέντε μηνών ανήλθε η κατασκευή νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη καθυστερημένα λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση στις 1,4 εκατ. κατοικίες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg.

Η άνοδος ήταν γενικευμένη, με αύξηση τόσο των οικοδομικών αδειών για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο, οι οικοδομικές άδειες, που υποδηλώνουν μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα, αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,45 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

