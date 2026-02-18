Πολιτική | Διεθνή

Αμερικανός ΥΠΕΝ: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

«Επομένως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βάλουμε τέλος, θα αποτρέψουμε την πορεία του Ιράν προς το πυρηνικό όπλο», προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός.

Οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, στο περιθώριο συνόδου στο Παρίσι.

«Αυτοί (το Ιράν) ήταν πολύ σαφείς ως προς το τι θα έκαναν με πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», σημείωσε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο υπουργικών συνόδων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στην έδρα του Οργανισμού Κοινωνικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν χθες, Τρίτη, στη Γενεύη δεύτερο κύκλο συνομιλιών με στόχο να αποφευχθεί η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης που αποσκοπεί στο να σταματήσει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν βεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν χθες στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» για μια πιθανή συμφωνία, αλλά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισήμανε ότι εμμένουν οι διαφορές επί των «κόκκινων γραμμών» των ΗΠΑ.

