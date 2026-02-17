Ειδήσεις | Διεθνή

Βανς: Το Ιράν απορρίπτει ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ

Newsroom
Βανς: Το Ιράν απορρίπτει ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εκτίμησε σήμερα πως οι συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη πήγαν καλά, αφού οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε στο Fox News, «ήταν σαφές ότι ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) έθεσε ορισμένες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί πολύ να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε μέσω άλλης επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μάρθα ΜακΚάλουμ του Fox News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Τζέι Ντι Βανς
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Πυρηνικά
