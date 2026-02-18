Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ - ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τη Σύνδεση Εκπαίδευσης και Βιομηχανίας

Η πρωτοβουλία απαντά στο διαχρονικό έλλειμμα αντιστοίχισης δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, με σταθερό και λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και παραγωγικού ιστού.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε., Αθανάσιος Ψαθάς, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ελευθέριος Κρητικός, ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ένα νέο λειτουργικό μοντέλο σύνδεσης εκπαίδευσης και παραγωγής

Στόχος της συνεργασίας είναι η ουσιαστική σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας της ΔΥΠΑ με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή απαντά στο διαχρονικό έλλειμμα αντιστοίχισης δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας ένα σταθερό και λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και παραγωγικού ιστού.

Από το σχολικό έτος 2026–2027, η ΔΥΠΑ προχωρά στη λειτουργία ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων. Οι μαθητές θα εκπαιδεύονται και θα μαθητεύουν σε σύγχρονες επιχειρήσεις, αποκτώντας εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δομών

Στο πλαίσιο του Μνημονίου:

Διασφαλίζονται ποιοτικές θέσεις μαθητείας εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν σήμερα σχολές της ΔΥΠΑ.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. θα συμβάλει με την παραχώρηση κατάλληλων χώρων εντός Επιχειρηματικών Πάρκων.

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας πρόσθετων δομών, όπως Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και Πειραματικές ΕΠΑΣ.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν κοινές δράσεις ενημέρωσης και εξωστρέφειας (ημερίδες, ανοικτές δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης), με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των νέων και των τοπικών κοινωνιών. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πρότυπο οικοσύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή.

Στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η παραχώρηση χώρων εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων Θεσσαλονίκης, Τρίπολης και Πάτρας για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ από το επόμενο σχολικό έτος. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική πολιτική της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της εργαζόμενης οικογένειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Δημιουργούμε σταθερές και αξιόπιστες διαδρομές από τη μάθηση στην εργασία και διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας που παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους νέους και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων δομών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, αποτυπώνει μια συνολική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η ΔΥΠΑ αλλάζει το τοπίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επενδύοντας σε στρατηγικές συνέργειες που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και στηρίζουν την πραγματική οικονομία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., Αθανάσιος Ψαθάς, δήλωσε: «Η ΕΤΒΑ στη νέα εποχή της λειτουργίας της επενδύει σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν το κοινωνικό αποτύπωμα της Βιομηχανίας. Η σύμπραξη με τη ΔΥΠΑ αποτελεί ένα ακόμα σαφές μήνυμα ότι η ΕΤΒΑ αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες, τη βιομηχανία και το εθνικό Αναπτυξιακό αφήγημα. Θα συνεχίσουμε όλες εκείνες τις δράσεις που θα φέρνουν την κοινωνία πιο κοντά στην καθημερινότητα της δημιουργίας, της παραγωγής και της ανάπτυξης».