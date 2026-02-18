Απεβίωσε ο Αντώνης Μανιτάκης σε ηλικία 82 ετών

Ο Αντώνης Μανιτάκης ήταν ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος Αντώνης Μανιτάκης.

Ο Αντώνης Μανιτάκης ήταν ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και το 1982 εξελέγη καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ανωτέρω Πανεπιστημίου.

Είχε συγγράψει και δημοσιεύσει μαζί με τη διδακτορική του διατριβή 16 μονογραφίες και 123 πρωτότυπες μελέτες στην ελληνική και γαλλική γλώσσα. Ήταν επιμελητής 7 συλλογικών τόμων και διηύθυνε επιστημονική σειρά στις Εκδόσεις Σάκκουλα, στην οποία έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 16 μονογραφίες, ιδίως διδακτορικές διατριβές. Διηύθυνε επίσης επί οκταετία το διμηνιαίο νομικό περιοδικό «Το Σύνταγμα» (1996-2004, εκδ. Αντ. Σάκκουλας).

Άσκησε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1999) και διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε υπηρεσιακός υπουργός Eσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου (17 Μαΐου έως 21 Ιουνίου 2012).

Στις 21 Ιουνίου 2012, μετά από πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς, ορκίστηκε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, θέση από την οποία παραιτήθηκε έναν χρόνο αργότερα, στις 24 Ιουνίου 2013.

Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ορίστηκε υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου (28 Αυγούστου έως 23 Σεπτεμβρίου 2015).