H Κομισιόν στηρίζει τις ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να ενισχύσει τη στήριξη προς τις ανατολικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Η ενίσχυση της ευημερίας και της ανθεκτικότητας αυτών των περιφερειών δεν συνιστά μόνο έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, και τη μελλοντική σταθερότητα της Ευρώπης.

Από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ έχει επεκτείνει την πολιτική, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη προς τις ανατολικές της περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την τόνωση της οικονομικής ανθεκτικότητας, την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων, την αντιμετώπιση των ζητημάτων στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, και τη στήριξη της απασχόλησης. Επιπλέον, οι λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας έχουν κρατήσει σταθερό το εμπόριο. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφάλειας σε αυτές τις περιφέρειες εξακολουθούν να επιδεινώνονται εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου, απαιτείται περαιτέρω στήριξη από την ΕΕ.

Για να εξασφαλιστεί η πρόοδος, η Επιτροπή θα ξεκινήσει ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου που θα διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με τις ενωσιακές δράσεις και τον αντίκτυπό τους στην ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των ανατολικών περιφερειών της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026, όταν θα υπογραφεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η δήλωση για τη δρομολόγηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού EastInvest.