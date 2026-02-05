Στο Μιλάνο Βανς και Ρούμπιο για την αυριανή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Προσγειώθηκε στο Μιλάνο το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο μετέφερε στην ιταλική συμπρωτεύουσα τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Προσγειώθηκε στο Μιλάνο το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο μετέφερε στην ιταλική συμπρωτεύουσα τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς ο οποίος, μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αύριο βράδυ πρόκειται να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, στο στάδιο Σαν Σίρο.

Την ώρα αυτή, παράλληλα, ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επισκέπτεται το Ολυμπιακό Χωριό και μόλις υπέγραψε την «σύγχρονη τοιχογραφία» της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, την αυριανή τελετή έναρξης των Αγώνων θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ, όπως και άλλοι δεκατρείς πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ με την σύζυγό του Κέιτ ενώ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.

Στην μεγαλειώδη έναρξης πρόκειται να λάβουν μέρος 1.340 ηθοποιοί, χορευτές και περφόρμερ. Στην ετέλεση ,δε, των μουσικών που επελέγησαν, συνεργάστηκαν πάνω από 500 επαγγελματίες και στις μέχρι τώρα πρόβες, αφιερώθηκαν πάνω περίπου 700 ώρες. Στα γνωστά ονόματα που θα τραγουδήσουν, συγκαταλέγονται εκείνα των Αντρέα Μποτσέλι, Μαράια Κάρει και η Λάουρα Παουζίνι.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια σε όλη την ιταλική συμπρωτεύουσα και οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν και την συμμετοχή επίλεκτων σκοπευτών, στον όλο μηχανισμό που έχει ενεργοποιηθεί. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας συνεργάζονται πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες της ιταλικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress