Άγριο πρόσωπο δείχνει η γρίπη φέτος ακόμα και στα παιδιά - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Το πιο άγριο πρόσωπο της δείχνει η γρίπη φέτος ακόμα και στα παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα ή άλλα προβλήματα υγείας, που είχαμε συνηθίσει να τα βλέπουμε να περνούν «στο πόδι» ή έστω με ήπια συμπτώματα τις ιογενείς ιώσεις.

Φέτος, ανάμεσα στους χιλιάδες συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο, με βαριά γρίπη είναι και τρία παιδιά ηλικίας από λίγων μηνών έως έξι ετών που νοσηλεύτηκαν ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων Παίδων της Αττικής, προσβεβλημένα με τον ιό της γρίπης.

Δύο από τα παιδιατρικά κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ήδη έχουν παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση, δεν χρειάστηκαν διασωλήνωση και έχουν μεταφερθεί σε απλό θάλαμο νοσηλείας. Εξακολουθεί να προβληματίζει το 3ο περιστατικό με το εξάχρονο κοριτσάκι που υπέστη εγκεφαλίτιδα, μία καταγεγραμμένη αλλά σπάνια επιπλοκή της γρίπης, με τους γιατρούς να επιχειρούν αρκετές φορές να την βγάλουν από την καταστολή.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως θα πρέπει να υιοθετηθεί στην πατρίδα μας το μοντέλο των ΗΠΑ που συστήνει τον εμβολιασμό όλων των παιδιών, γιατί παραδοσιακά στην Ελλάδα εμβολιάζονται για την γρίπη κυρίως τα παιδιά που έχουν ευπάθεια στις αναπνευστικές λοιμώξεις, όσα έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 6 ετών-όχι όμως τα μεγαλύτερα παιδιά.

Η νοσηλεία παιδιών με πνευμονία ή άλλες επιπλοκές της γρίπης επιβεβαιώνει ότι η γρίπη μπορεί να είναι επικίνδυνη σε κάθε ηλικία, όχι μόνο στους ηλικιωμένους που έχουν τουλάχιστον ένα ή δύο ή τρία υποκείμενα νοσήματα (π.χ. διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση) και επιπλέον αντιμετωπίζουν και ανοσολογική γήρανση δηλαδή τη βιολογική εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της προχωρημένης ηλικίας.

Πολλές νοσηλείες με πνευμονία ή άλλες επιπλοκές

Όπως επισημαίνει η Μάιρα Αρκουμάνη, Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος με μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, Παχυσαρκία, Μεταβολισμό και Σακχαρώδη Διαβήτη και Ακαδημαϊκή Υπότροφος στη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική - Ιατρείο Διαβήτη & Μεταβολισμού του Νοσοκομείου Παίδων Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», φέτος καταγράφηκαν πολλά περιστατικά γρίπης Α σε παιδιά που εισήχθησαν στο νοσοκομείο και εκτιμούμε ότι πολλά παιδιά ακόμα και ηλικίας 6 μηνών έως και 5 ετών όπου έχει εδραιωθεί ο αντιγριπικός εμβολιασμός, δεν εμβολιάστηκαν εξαιτίας δύο πιθανών αιτιών: Είτε λόγω του ντόρου που δημιουργήθηκε επειδή το εμβόλιο δεν περιλαμβάνει και δεν καλύπτει το στέλεχος Κ, οπότε οι γονείς αγχώθηκαν και δεν προέβησαν στον εμβολιασμό των λιλιπούτειων, είτε επειδή τα παιδιά έρχονταν στα επείγοντα του νοσοκομείου παίδων με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (καταρροή, μύξες, μπούκωμα, βήχα) οπότε οι γονείς ανέβαλαν τον εμβολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ότι έμεινε πίσω ο αντιγριπικός εμβολιασμός στον παιδικό πληθυσμό.

Μάιρα Αρκουμάνη

Επίσης, όπως εξηγεί η Μάιρα Αρκουμάνη, φέτος καταγράφηκαν πολλές πνευμονίες σε παιδιά, ιογενείς κατά κόρον, όχι απαραίτητα με τα τυπικά ακροαστικά, αλλά με βαριές ακτινολογικές εικόνες και οι μικροί ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν για μέρες και να υποβληθούν σε θεραπεία με μάσκες με τα εισπνεόμενα βρογχοδιασταλιτικά φάρμακα, για να διευκολυνθεί η αναπνοή τους. Το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγία Σοφία στην εντατική διασωληνωμένο παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, δεν είναι εμβολιασμένο και η εγκεφαλίτιδα είναι από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης. Κατά τα άλλα, ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι σημαντικό να επεκταθεί και πέραν των 5 ετών για τα παιδιά.

Καλό είναι όλος ο γενικός πληθυσμός να εμβολιάζεται έναντι της γρίπης, με ειδική έμφαση στα άτομα αυξημένου βάρους και τους εφήβους που μπορεί να υποεκτιμήσουν τα συμπτώματα τους (οι έφηβοι συνήθως νιώθουν άτρωτοι), γιατί φέτος καταγράφηκαν αρκετές πνευμονίες και σε εφήβους. Όλες οι εποχικές ιώσεις και κυρίως η γρίπη Α μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένους πυρετούς, βαριά κλινική εικόνα για μέρες και επιπλοκές σε παιδιά και εφήβους κάθε ηλικίας, όπως τονίζουν όλοι οι γιατροί και ιδιαίτερα οι λοιμωξιολόγοι.

Σύσταση για εμβολιασμό σε όλο τον γενικό πληθυσμό

Γι' αυτό είναι σημαντικό να εμβολιάζεται έναντι της γρίπης όλος ο γενικός πληθυσμός και όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες και ακόμα και αν κάποιος νοσήσει, εφόσον είναι εμβολιασμένος θα το περάσει πολύ πιο ήπια και περιορίζεται ο κίνδυνος των επιπλοκών. Μέσα στα πρώτα 24ωρα με την αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων, οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο (ή παθολόγο/πνευμονολόγο για τους ενήλικες ασθενείς) ώστε να ξεκινήσει αμέσως η θεραπεία με οσελταμιβίρη (Tamiflu), ειδικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ιδανικά η χορήγηση της οσελταμιβίρης πρέπει να γίνει στα πρώτα δύο 24ωρα, για τον γρήγορο περιορισμό του μικροβιακού φορτίου.

«Όχι» στο σχολείο τα παιδιά με συμπτώματα

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι έχουμε πλέον φτάσει στην κορύφωση του κύματος της γρίπης και θα δούμε μία σταδιακή αποκλιμάκωση. Επίσης σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα τονίζει την σημασία του να μένουν οι ασθενείς στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν, για να αποφευχθεί η διασπορά στο σχολείο από τα παιδιά και στο γραφείο από τους ενήλικες). Είναι εγκληματικό να στέλνουν γονείς παιδιά με συμπτώματα στο σχολείο, γιατί μέσω του κύκλου «σπίτι-σχολείο-σπίτι», ο ιός της γρίπης μεταφέρεται στα άλλα μέλη της οικογένειας και θέτει σε κίνδυνο τους πιο ευάλωτους.

Τα άρρωστα παιδιά, είτε περνούν την γρίπη ήπια, χωρίς να ζορίζονται τα ίδια είτε έχουν πιο βαριά κλινική εικόνα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν τελείως, προτού ξαναβρούν τους συμμαθητές τους στα θρανία, άλλωστε οι απουσίες για την γρίπη δεν προσμετρώνται.