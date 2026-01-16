Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του κ. Ανεστίδη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δείξει παραπάνω ανοχή, έχοντας ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας, για να μην πετύχει το κόλπο της προβοκάτσιας.

«Νομίζω ότι οι δύο όροι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι αυτονόητοι, λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς λογικός άνθρωπος με αυτούς. Ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι -φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν- και να παραμείνουν ανοιχτοί. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, γιατί το μεγάλο «θύμα» αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες. Και ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως «νταήδες» και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. 'Αρα, πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού» με τους δημοσιογράφους Ν. Στραβελάκη και Μ. Καραμήτρου.

Ανέφερε δε ότι ο κ. Ανεστίδης έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες της ΝΔ και δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της Ν.Δ. πολλές φορές έδωσε μάχη και με κάποιες νοσηρές μειοψηφίες ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Με ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα από παλιές πρακτικές μπορούν να πιέσουν, να εκβιάσουν, να κάνουν το οτιδήποτε. Έχει αποδείξει στην πράξη ότι προχωράει μπροστά με την σιωπηρή πλειοψηφία και της Ν.Δ., αλλά και της κοινωνίας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί παντού» πρόσθεσε.

«Αν κάποιος είναι παραβατικός ή έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά ή χυδαία συμπεριφορά, για εμένα δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι απλά παραβατικός ή χυδαίος με τη συμπεριφορά του. Είτε είναι στο ΚΚΕ, είτε στη Ν.Δ., είτε στην άκρα Δεξιά» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δείξει μία παραπάνω ανοχή, έχοντας ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας, για να μην πετύχει το κόλπο της προβοκάτσιας, στο οποίο επένδυαν κάποιοι, και να υπάρξει μία, όσο το δυνατόν συντομότερο, ειρηνική επίλυση του θέματος με δεδομένη και την τεχνική αδυναμία της αστυνομίας, σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, να ρυμουλκήσει τρακτέρ.

«Αλλά, για να συνεννοηθούμε, σε αυτή τη χώρα, μας πήρε κανένα σαραντάρι χρόνια να πούμε ξεκάθαρα και να το κάνουμε και πράξη ότι μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι μια παράνομη πράξη. Κάποτε έλεγαν διάφοροι, ακόμα και στο δικό μας χώρο το έχουν πει «ναι, αλλά είναι απόφαση γενικής συνέλευσης φοιτητών». Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Ο καταληψίας είτε δρόμου, είτε πανεπιστημίου, είτε νοσοκομείου, είναι παράνομος και πρέπει να ακολουθείται ο νόμος» τόνισε.

«Για μένα η λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου. Εδώ που φτάσαμε, όμως, βλέποντας ότι υπάρχει μια καλή διάθεση, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, από τους ανθρώπους που είναι στα μπλόκα, προέχει η επίλυση του θέματος, να έρθουν, να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση και να τελειώσει αυτή η κατάσταση» συμπλήρωσε.

«Θεωρώ ότι μετά και τη συνάντηση αυτή, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μία εκτόνωση, αλλά αν δεν οδηγηθεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος .

Για την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και τις δηλώσεις Φιντάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Καταρχάς, να πούμε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση η ημερομηνία. Όταν τα επιτελεία βρουν μια κοινή ημερομηνία, θα ανακοινωθεί. Μιλάμε για τις επόμενες εβδομάδες και αναμένουμε από τους αρμόδιους».

«Τώρα, επειδή διαβάζω και κάτι κωμικοτραγικά πρωτοσέλιδα, όπου αυτή τη στιγμή δήθεν «ο πρωθυπουργός θα πάει να κάνει, λέει, εκλογές, για να μοιράσει το Αιγαίο», αυτά πραγματικά είναι θλιβερά να λέγονται, γιατί, στο τέλος της ημέρας, κάνουν κακό στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση. Να πω, για άλλη μια φορά, απευθυνόμενος στους πολίτες, όχι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν το μαύρο - άσπρο και το άσπρο - μαύρο, αναλόγως με το τι τους βολεύει, ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες από εμάς, αναγνωρίζει και μιλάει μόνο για μία διαφορά με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» πρόσθεσε.

Με την Τουρκία μας χωρίζει μόνο μία διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Η επέκταση δεν είναι ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε ή να διαπραγματευτούμε. Είναι ένα δικό μας δικαίωμα, που δεν θα το βάλουμε, όπως και κανέναν κυριαρχικό δικαίωμα ή κανένα ζήτημα κυριαρχίας, ούτε στο τραπέζι, ούτε στο ζύγι. Και οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για την οποιαδήποτε ενδοτικότητα, είμαστε εμείς ως κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που κατοχύρωσε τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ζητούμενο δεκαετιών που κάναμε πράξη, με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Η κυβέρνηση που μεγάλωσε τη χώρα στο Ιόνιο, αυτή η κυβέρνηση το έκανε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι κάποια άλλη, στα 12 ναυτικά μίλια. Η κυβέρνηση που υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Η Κυβέρνηση των συμφωνιών με τη Chevron, με την ExxonMobil. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή των Rafale, της Belharra, των F-35 και των F-16 μαθήματα ψευτοπατριωτισμού από οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης ή από επισπεύδοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν δέχεται» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

