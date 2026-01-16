Μαρινάκης: Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν το φθηνότερο ρεύμα, συγκριτικά με άλλες χώρες στην Ευρώπη

Στο πρώτο Briefing για τους πολίτες για το 2026 και 11ο,συνολικά, κατά σειρά, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που δέχτηκε.

Στο πρώτο Briefing για τους πολίτες για το 2026 και 11ο,συνολικά, κατά σειρά, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που δέχτηκε για τα μπλόκα των αγροτών και την επόμενη ημέρα, καθώς και για τις διαγραφές των φοιτητών, για τους εντατικοποιημένους ελέγχους αλκοτέστ στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε, ακόμη, σε διεθνή ζητήματα και συγκεκριμένα στη στάση που τηρεί η Ελλάδα στα «δίπολα» Ουκρανία - Ρωσία και Ισραήλ - Παλαιστίνη. Επιπρόσθετα, απάντησε σε ερωτήσεις για τον ΕΦΚΑ -αν θα υπάρχει κάποια έκπτωση αν καταβληθεί ετησίως- καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα αναφερόμενος στο ζήτημα των αγροτικών μπλόκων σημείωσε: «Να πούμε, καταρχάς, ότι όσα και να λέτε είναι λίγα. Ειδικά εσείς που δεν ανήκετε στον πρωτογενή τομέα ή πολλοί άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που δεν επέλεξαν τη λύση των μπλόκων, έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν. Γιατί ασχέτως εάν η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο του διαλόγου, το να κλείνει κάποιος ένα δρόμο, ένα Πανεπιστήμιο, να παρεμβαίνει σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, ούτε κανονικό είναι, ούτε νόμιμο είναι. Και στο τέλος της ημέρας τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν, ειδικά τις ημέρες των γιορτών. Και θα μου πεις "Κυβέρνηση είστε, εφαρμόστε το νόμο". Δεν υπάρχει, δυστυχώς, κανένα Κράτος πουθενά στον κόσμο, που να έχει πάει να ρυμουλκήσει 4.000 - 5.000 τρακτέρ. Αυτό που χρειάζεται, όμως, να αντιληφθούν και όσοι είναι στα μπλόκα και ελπίζω να μη μείνουν για πολλές ημέρες, είναι ότι η υπομονή όχι μόνο της Κυβέρνησης και της πολιτείας, κυρίως της κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Μπορεί να λέει μια δημοσκόπηση "είμαι με τους αγρότες". Κανείς μας δεν είναι κατά των αγροτών, κατά των κτηνοτρόφων, αλλά άλλο πράγμα να στηρίζεις τα αιτήματα των 400.000 περίπου αγροτών, άλλο να ανέχεσαι τους 4 - 5, όσους είναι στα μπλόκα και θέλουν να επιβάλουν "με το έτσι θέλω" τις δικές τους κινητοποιήσεις. Και θα μου πει κανείς "μα γιατί δεν ικανοποιείτε τα αιτήματά τους;". Και θα σας απαντήσω: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν το φθηνότερο ρεύμα, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Μάλιστα με τις τελευταίες ανακοινώσεις εξασφαλίζεται η επέκταση για 2 ακόμα έτη, για το 90% των αγροτών, του φθηνότερου ρεύματος, μέσω του προγράμματος "ΓΑΙΑ", 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα».

Ο Παύλος Μαρινάκης παράθεσε και μία σειρά άλλων μέτρων προς όφελος των αγροτών που έχει λάβει η Κυβέρνηση κατά το παρελθόν: «Εμείς ήμασταν η Κυβέρνηση που πριν από περίπου έναν χρόνο νομοθετήσαμε τη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και τώρα ανακοινώθηκε η επιστροφή αυτή να γίνεται στην αντλία. Όπως είχαμε δεσμευτεί, πληρώθηκαν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πράγματι υπήρξε μια καθυστέρηση φέτος, αλλά μέχρι το τέλος του 2025 δόθηκαν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Επιπλέον, είμαστε αυτοί που έχουμε μειώσει το ΦΠΑ για τα λιπάσματα, για τις ζωοτροφές, για τα αγροτικά μηχανήματα, ενώ με μια δυναμική εκπροσώπηση στην Ευρώπη έχουμε περάσει πολλές από τις προτάσεις των αγροτών στην ΚΑΠ. Υπάρχουν κι άλλα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά αναρωτιέμαι και απευθύνομαι στους πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους που μας βλέπουν και έχουν υγιείς διεκδικήσεις, αλλά δεν είναι ούτε κομματικά εγκάθετοι, ούτε θέλουν να κάνουν κινητοποίηση για την κινητοποίηση. Ποια άλλη κυβέρνηση, με τα σωστά της και με τα λάθη της, έχει ικανοποιήσει τόσα πολλά αιτήματα αγροτών; Η Κυβέρνηση,λοιπόν, που πραγματικά σέβεται κάθε αγρότη και κάθε κτηνοτρόφο, αλλά και κάθε εργαζόμενο, είναι αυτή που μέσα από έναν υγιή διάλογο, επί ίσοις όροις, θα καταφέρει να λύσει και τα υπόλοιπα προβλήματα».

Σε ερώτηση για τις διαγραφές φοιτητών επεσήμανε: «Και αργήσαμε πολύ ως Κράτος. Θα μου πείτε δεν ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Τότε γιατί κανένα σοβαρό Κράτος δεν έχει Πανεπιστήμια χωρίς όρια, όπως είχαμε εμείς; Κράτη με πολύ προηγμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ανώτατο όριο προσπαθειών που μπορείς να περάσεις ένα μάθημα. Η Γερμανία, η Ολλανδία και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από ανώτατο όριο, που μπορεί να δώσεις σε ένα μάθημα,μέχρι 2 - 3 φορές, έχουν και ανώτατο όριο σπουδών. Όσο καλό επίπεδο καθηγητών και φοιτητών και να έχουμε, εάν δεν υπάρχουν κανόνες, τότε υστερούν πολύ στην αξιολόγηση και αδικούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Αλλά δεν είναι μόνο το ότι επιτέλους μπήκαν κανόνες και σε αυτό το πεδίο. Επιτέλους ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά τον Σεπτέμβριο και ξεκίνησε ένα έτος, το 2026, χωρίς ενεργή κατάληψη. Όποιος πάει να κάνει κατάληψη μετά την εκκένωση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Επίσης, 30% παραπάνω χρηματοδότηση των δημόσιων Πανεπιστημίων από το 2019. Και θα με ρωτήσετε. "Ναι, αλλά το Harvard και το Yale που είναι, όπως μας είχατε τάξει;". Η αλήθεια είναι, ότι ήρθαν το Harvard και το Yale και συμπράττουν με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, όπως και πολλά άλλα μεγάλα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Γιατί μπορεί η αντιπολίτευση να παριστάνει τον «θείο που κάθεται με την νεολαία» και να παραποιεί την αλήθεια, όμως η πραγματικότητα είναι εδώ, να τους διαψεύδει συνεχώς».

Σε σχέση με την αύξηση των αλκοτέστ υπογράμμισε: «Έστω και μία ζωή να σωθεί από τους παραπάνω ελέγχους της Τροχαίας και τις πρωτοβουλίες, όχι μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε είναι μια μεγάλη νίκη για όλους μας. Ναι, και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας άλλαξε. Ναι, και οι έλεγχοι της Τροχαίας πολλαπλασιάστηκαν. Μόνο μέσα στις γιορτές έγιναν 190.000 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 40.000 παραβάσεις. Έχουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, για να έχουν μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική όσοι δεν πρέπει να οδηγήσουν. Και όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν αποτέλεσμα, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, το 2025 ήταν η χρονιά που καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση, σε σχέση με την προηγούμενη, των θανατηφόρων τροχαίων. Μείωση 21,5%. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο».

Σε ερώτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση απάντησε: «Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα ξεκινήσει η διαδικασία. Προφανώς θα προηγηθούν συζητήσεις. Έχουμε θέσει ένα πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα προταθούν κάποια άρθρα από την κυβερνητική πλειοψηφία προς αναθεώρηση. Θυμίζω, ότι χρειάζονται τουλάχιστον σε μία από τις δύο συνθέσεις της Βουλής, είτε αυτή είτε την επόμενη αυξημένες πλειοψηφίες των 180 βουλευτών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία τετριμμένη διαδικασία και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη διαδικασία κομματικής αντιπαράθεσης. Ήρθε η στιγμή να γίνουν μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Για παράδειγμα, το άρθρο 86, δηλαδή ή παραπομπή ή μη ενός Υπουργού ή Υφυπουργού να μην είναι αποτέλεσμα των κομματικών συσχετισμών. Να μην περνάει, δηλαδή, από το φίλτρο των κομμάτων. Να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ούτως ώστε να μην μπορούν να ιδρυθούν μόνο παραρτήματα ξένων ΑΕΙ στη χώρα, αλλά και από την αρχή μη κρατικά ΑΕΙ, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και μόνο στην Ελλάδα και στην Κούβα δεν συνέβαινε μέχρι πρότινος και όλες οι υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να συμφωνήσουμε, όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά για τις επόμενες γενιές. Το 2026 είναι η στιγμή που όλη αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει».

Σε ερώτηση που ετέθη «Γιατί είστε με την Ουκρανία, αλλά δεν είστε με την Παλαιστίνη» ξεκαθάρισε: «Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν ζυγίζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Η Ουκρανία δέχθηκε μια πρωτοφανή επίθεση από τη Ρωσία. Ένα κυρίαρχο αναγνωρισμένο Κράτος, δέχθηκε μια επίθεση από ένα άλλο Κράτος. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε με τον αμυνόμενο, με την Ουκρανία, όχι μόνο εμείς ως Ελλάδα, αλλά και συνολικά η Ευρώπη. Στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αυτός ο οποίος δέχθηκε επίθεση από την Χαμάς, όχι από τον παλαιστινιακό λαό, ήταν το Ισραήλ και από εκείνη την πλευρά υπήρχαν και νεκροί και όμηροι. Η στάση, όμως, της χώρας μας ήταν μια ισορροπημένη στάση. Διαχωρίσαμε από την πρώτη στιγμή την τρομοκρατική Χαμάς, από την οποία ξεκίνησαν όλα, από τον παλαιστινιακό λαό και ζητήσαμε έγκαιρα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, άμεση λύση για τους αμάχους. Συνδράμαμε σε κάθε πρωτοβουλία παροχής βοήθειας για τους αμάχους και βέβαια πρωταγωνιστήσαμε στο να ψηφιστεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το μεγαλύτερο από άποψη συμμετοχής κρατών - μελών, ψήφισμα υπέρ της κατάπαυσης του πυρός και της παροχής βοήθειας στους αμάχους στην Παλαιστίνη. Αλλού πρέπει να την απευθύνετε αυτή την ερώτηση. Σε εκείνους που πριν βγάλουν μια αφίσα, πριν κάνουν μία πορεία, πριν φωνάξουν ένα σύνθημα, κάνουν μια «εσωτερική σύσκεψη» και λένε: «Να υπερασπιστούμε αυτόν τον λαό; Μας βολεύει αυτή η περίπτωση αμάχων για να το παίξουμε ευαίσθητοι;» Το βάζουν στη ζυγαριά τους, την περιβόητη ζυγαριά αυτού του χώρου "της αριστεράς και της προόδου" δήθεν. Και στη συνέχεια, αν καταλήξουν ότι τους βολεύει, τότε προχωράνε σε συναυλίες, σε πορείες, σε συνθήματα, σε καταλήψεις. Κούρασαν και βαρεθήκαμε, πλέον, την υποκρισία τους».

Τέλος σε απορία πολίτη για τον ΕΦΚΑ, αν θα υπάρχει κάποια έκπτωση αν καταβληθεί ετησίως σημείωσε: «Ο ΕΦΚΑ έρχεται μηνιαίως, άρα η καταβολή της δόσης είναι με το μήνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου εδώ κάποιος μπορεί να τις ρυθμίσεις σε 12 ή σε 24 δόσεις».

Σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους φόρους των ελεύθερων επαγγελματιών, ανέφερε πως «για όσους έχουν ατομικές επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2026, εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, σε συνέχεια άλλων μειώσεων φόρων. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα δει κατά δύο μονάδες μειωμένο τον φόρο του και μάλιστα αν έχει παιδιά άλλες δύο μονάδες επιπλέον. Δηλαδή ήταν 29%. Είχε πάει 22% από εμάς τα προηγούμενα χρόνια και τώρα πηγαίνει 20%, 18% αν έχεις ένα παιδί, 16%αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις 3 παιδιά και 0 αν είσαι πολύτεκνος. Από κει και πέρα, μειώνονται και όλες οι υπόλοιπες φορολογικές κλίμακες κατά δύο μονάδες, πάνω δηλαδή από τις 20.000 ευρώ. Τί άλλο έχει αλλάξει; Έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος που ήταν περίπου 650 ευρώ τον χρόνο. Η προκαταβολή φόρου έχει πάει από το 100% στο 50% για τα φυσικά και στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και έχουν μειωθεί, μεσοσταθμικά, κατά 6 μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές. Ακούω πολλά επιπλέον αιτήματα και δικαιολογημένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή έχουν άλλες εταιρικές μορφές. Να θυμίσω, ότι εδώ έχουμε μειώσει τον εταιρικό φόρο, από 28% στο 22%. Τα μερίσματα, τον φόρο μερισμάτων στο 5%, ένα από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και την προκαταβολή φόρου, όπως είπα και πριν, από το 100% στο 80% για τα νομικά πρόσωπα. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη -σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει- στο επόμενο σημείο που θα βρεθούν τα λεφτά, στις επόμενες ανακοινώσεις, δεν αναφέρομαι άμεσα. Τώρα έχουμε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Οι επόμενοι που θα ακούσουν καλές ειδήσεις να είναι επιχειρηματίες και ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πολλώ δε μάλλον αυτοί, οι οποίοι ταλαιπωρούνται πολύ από την άδικη, αλλά μειωμένη επί των δικών μας ημερών προκαταβολή φόρου».